Как распознать настоящего друга

Понятие дружбы в XXI веке обесценилось - друзьями называют контакты в социальных сетях и всех, с кем однажды познакомились благодаря общим знакомым.

А тех, с кем встречи и беседы происходят на постоянной основе, бывает сложно разделить на просто хороших приятелей, людей, общающихся ради получения выгоды, и настоящих друзей. Некоторые люди просто не задумываются над наличием или отсутствием последних, считая, что все вокруг - друзья. Распознать настоящих и не тратить время на пользующихся вами людей поможет несколько способов.

1. Вы можете быть самим собой

В компании настоящего друга нет нужды притворяться другим человеком, изображая себя лучшей личностью, без недостатков. Перед ними не стыдно проявлять свою индивидуальность, которую осудили бы в другом месте. Друг принимает вас такими, какими вы есть, и даже если с чем-то не согласен, он не пытается заставить вас соответствовать его представлению.

2. Вашему счастью рады

Успех на работе или в личной жизни не порождает у друзей чувства ревности и зависти, заставляющие их отдаляться и исходить злобой, наоборот, они рады и горды не меньше вас, и не преминут похвастаться вашими достижениями перед другими.

3. Поддержка

А если случилось горестное событие, они не бросят вас на произвол судьбы, а придут на помощь и подставят дружеское плечо поплакать.

4. Конструктивная критика

Видя ваш промах, настоящий друг не станет умалчивать, но своё мнение выскажет осторожно, без смеха и грубости, не желая обидеть. Он не будет непрерывно вам льстить, а честно сообщит свою точку зрения, даже зная, что она не совпадает с вашей.

5. Хранение тайн

Такому человеку можно доверить все свои неловкие секреты, ему не придёт в голову смеяться над ними, унижать вас этой информацией в будущем, и уж тем более разбалтывать её каждому любопытствующему.

6. Общение с обеих сторон

Настоящий друг непременно поинтересуется, если вы пропали и долго не выходили на связь. Он не будешь ждать, пока вы не напишете или не позвоните первыми, и сам организует встречу. И тактично подождёт или предложит помощь, если у вас возник непредвиденный завал дел, когда трудно выделить лишнюю минутку.

7. Ошибки не повод для насмешек

Если вы старались изо всех сил, но получилось всё равно не очень, друг не станет насмехаться, утверждая, что с этим делом справился бы любой. Он поможет исправить произошедшее и подскажет, как не допустить подобного в дальнейшем.

8. Друг не сплетничает о вас

Избавиться от обсуждений за спиной невозможно, но настоящий друг к ним никогда не присоединится и потребует остальных прекратить.

9. Воспоминания

Время, проведённое с другом, всегда приятно вспомнить и пережить заново, что бы вы не творили - дурачились или занимались серьёзным делом, общались в ближайшем кафе или устроили совместное путешествие.

Фото: novostiifakty.mediasole.ru

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