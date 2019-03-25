С самого раннего детства нас учат соответствовать правилам, установленным в обществе. В первую очередь это касается материальных благ, поскольку мы живем во времена, когда духовные ценности отодвинуты на задний план.

Существуя в современном обществе потребления, мы находимся в постоянной погоне за материальными благами, которые обеспечивают нам комфортные условия существования. Но причина не только в этом, ведь люди вполне могут обойтись и без излишеств. Однако, стремление выглядеть не хуже своего окружения или даже в чем-то превосходить заставляет большинство людей находиться в постоянном поиске новых источников дохода.

Такой ритм жизни приводит к нервному перенапряжению, хронической усталости и стрессу. От того, в каком состоянии находится нервная система, зависит общее состояние организма. Если человек нервничает, то мышцы всего тела напряжены, возможны спазмы сосудов, давление повышается, самочувствие заметно ухудшается.

В результате иммунная система ослабевает, и человек рано или поздно может заболеть. Как же все успеть и при этом умудриться сохранить здоровье и восстановить душевное равновесие?

Чтобы почувствовать удовольствие от каждого мгновения жизни, для начала нужно постараться изменить свой взгляд на мир. Почувствуйте любовь ко всем живым существам, проявляйте заботу, внимание и доброжелательность к окружающим вас людям. Чаще выбирайтесь из города отдохнуть на природу. Если вы работаете или живете в невыносимой психологической обстановке, начните обдумывать как изменить свою жизнь.

Отлично помогают восстановить психическое и физическое здоровье аутогенные тренировки, которые включают в себя расслабление мышц всего тела и отдельных органов, основанную на самовнушении.

Чтобы самостоятельно провести такой сеанс в домашних условиях, достаточно лечь на пол, предварительно расстелив небольшой коврик или покрывало. После этого нужно мысленно расслаблять поочередно одну часть тела за другой, пока не возникнет ощущение тяжести и тепла в каждой точке. На лице должна быть улыбка, поскольку все мышцы головы расслабляются тоже.

Можно представить себя лежащим на теплом и мягком песочке. Желательно включить медитативную музыку перед сеансом. Думать во время аутотренинга нужно только о хорошем. Показателем правильного расслабления станет ощущение, будто тело парит в воздухе. После сеанса сразу вставать нельзя. Сначала нужно почувствовать под собой пол, потянуться и лишь после этого медленно подниматься.

В рабочей обстановке вытянуться на полу вряд ли получится. Но такой аутотренинг можно провести и сидя на стуле. Эффект будет тот же. Регулярное применение аутогенных тренировок восстановит иммунитет, сделает организм здоровым, нервную систему и сон крепкими.

Фото: autotrening.su

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