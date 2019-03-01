Привычки, которые крадут счастье

Абсолютно у всех есть привычки и своеобразные ритуалы. Некоторые, с трудом привитые, призваны упростить или улучшить жизнь. Другие, вредные, появляются сами, и избавиться от них становится непростой задачей.

А наличие многих других человек даже может не осознавать, и не понимать, что их следует ликвидировать — ведь они мешают стать счастливым.

1. Излишний перфекционизм

В преследовании совершенства во всех пунктах намеченного пути можно растерять все силы и радость жизни, тем более не всегда цель стоит чрезмерных затраченных усилий. Конечно, достигнув цели, такой перфекционист испытает счастье, но надолго его не хватит, ведь всегда найдётся тот, кто сделал такое же чуточку быстрее и лучше.

2. Вечное сравнение

Когда у других людей что-либо получается лучше, это вгоняет в тоску, а если у них выходит хуже, это дает небольшой повод для самолюбования. Пока человек находится в поиске сравнений в свою или чужую пользу, он живёт чужой, а не своей жизнью, теряя массу времени и усилий на бесполезное занятие.

3. Витание в мечтах и воспоминаниях

Поразмышлять о прошлом некоторое время полезно — обдумать произошедшее, сделать выводы, просто насладиться приятным моментом. Подумать о будущем тоже хорошее дело — наметить планы или просто немного помечтать. Но постоянное сосредоточение на случившемся, обычно негативном, или витание в облаках, угнетает и не дает сконцентрироваться и почувствовать настоящее время.

4. Мысли только о плохом

Большинству, кроме неисправимых оптимистов, свойственно фокусироваться только на неприятностях, что не доставляет им радости. Но практически в любой ситуации можно найти что-то хорошее, если взглянуть на неё под другим углом. А не получается — абстрагироваться от неё, если нет возможности изменить ход событий.

5. Общение с недовольными

Даже если этот вечно позитивный оптимист вы — частые беседы с людьми, находящими в состоянии непрекращающегося недовольства не могут не повлиять. И вот уже то, что приносило радость, кажется не такими хорошим.

6. Зависимость от чужого мнения

Мнение других людей важно, со стороны можно увидеть то, чего не разглядишь сам. Но его надо лишь учитывать, а не считать непреложно верным и ставить выше собственного. Суждения же совсем посторонних, которых вы больше никогда не увидите, и вовсе не должны волновать.

7. Постоянная спешка

В погоне за достижением цели человек не видит ничего, кроме результата, а, достигнув его, спешит к следующему. Непрерывный бег по множеству дел не оставляет времени отдохнуть и просто порадоваться моменту.

8. Подавление эмоций

В стремлении выглядеть хорошо в чужих глазах, человек прячет внутри себя собственные чувства, не позволяя им вырываться наружу. Но испытывать их он не перестает, из-за чего подавляемые эмоции скапливаются и начинают висеть камнем на душе, провоцируя стрессы и истерики.

9. Поиск проблем

Многие сложности надуманы, причём самим человеком, не разобравшимся в ситуации. Проблема, пока на неё смотришь, часто кажется нерешаемой, но стоит со всей ответственностью к ней приступить, как всё оказывается не так страшно.

Фото:zhenskie-interesy.ru

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