Большинство людей испытывают неудовлетворенность своей жизнью. Одни недовольны своей работой, другие - личными отношениями или внешними данными. Внутри каждого человека заложена способность изменить свою жизнь к лучшему.

Для осуществления этой цели нужно сильное желание, сила воли, а также усердие. Достаточно преодолеть два десятка ступеней на пути к новому, более совершенному качеству жизни. Рассмотрим подробнее эти шаги.

Привычка обращать внимание на недостатки других людей и открыто высказывать критику в их адрес не дает возможности увидеть собственные проблемы и сконцентрироваться на их решении. Поэтому необходимо работать над искоренением этого негативного качества.

В течение дня анализируйте все ваши слова и поступки. На это уйдет не более 10 минут ежедневно. Используйте минуты, в которые вам никто не мешает, например, ожидая транспорт или перед сном.

Улыбнитесь утром, глядя на свое отражение в зеркале. Настроение сразу поднимется, и позитивный настрой на день вам обеспечен.

Утренняя разминка или пробежка стимулируют мышечный тонус и укрепят тело и дух.

Постоянно носите с собой небольшую записную книжку и записывайте в нее все полезные мысли и озарения, которые посетят вас за день. Этот способ не даст забыть о ценных идеях для решения важных дел.

Простите всех, кто когда-то причинил вам боль. Чувство обиды мешает сосредоточиться на целях, разрушает личность и лишает здоровья.

Освободите свой дом от вещей, с которыми связаны плохие воспоминания. Выбросьте все старые вещи, чтобы они не мешали создать комфорт и внести новую струю в вашу жизнь. Избавляйтесь от ненужного хлама, очистите энергетическое и визуальное пространство.

Составьте план ваших действий минимум на одну пятилетку. Он поможет сосредоточиться на самых важных проблемах.

Заведите электронный календарь и записывайте в него все дела, которые вам нужно сделать обязательно. Так вы будете уверены в том, что все под контролем.

Запомните, что делая добро, вы помогаете в первую очередь себе. Постарайтесь делать для людей что-то хорошее регулярно, и вы увидите, как изменится ваше мироощущение и в душе проснутся любовь и счастье.

Сделайте постоянной привычку ложиться спать в одно и то же время. Во сне организм восстанавливается, происходит перезагрузка психики. Если высыпаться каждый день, то настроение и самочувствие будут прекрасными, а здоровье крепким.

Готовьте все, что вам понадобится во время утренних сборов на работу, с вечера. Это поможет без спешки собраться и вовремя прибыть на службу, сохранив спокойное и уверенное состояние духа на протяжении всего дня.

Используйте для расслабления один из вариантов аутотренинга. Это просто необходимо для избавления от последствий воздействия стресса.

Фото: theculturesupplier.com