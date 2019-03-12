Неловкая пауза в разговоре: сохраняйте спокойствие
В компании друзей неожиданно возникшая пауза никого не смутит, и через несколько секунд начнётся обсуждение другого предмета.
Но в случайной компании, с попутчиками, коллегами, с которыми особой дружбы нет, или просто при новом знакомстве неловкие паузы, когда оба собеседника не знают, что сказать и какую тематику выбрать следующей, смущают обоих. Избежать подобных моментов можно, воспользовавшись некоторыми советами.
1. Подготовьтесь заранее
Лучший способ не допустить проблемы - быть к ней готовыми. Стоит продумать ряд универсальных тем, которыми всегда можно заполнить неудобное молчание. Также можно поинтересоваться жизнью и увлечениями собеседника - многие люди с удовольствием говорят о себе.
2. Не медлите с ответом
Пока вы думаете, как выстроить свои предложения красивыми и запоминающими, и при этом не выставить себя недалёким человеком, вы упускаете сам разговор и беседуете по большей части мысленно сами с собой. Не робейте и высказывайте свои мысли, возможно, они будут открытием для других.
3. Не нервничайте
В новой компании лёгкое волнение естественно и понятно, но не стоит нервничать слишком сильно и опасаться показаться глупым человеком. То, что представляется вам позорным провалом, другие даже не заметят или, в крайнем случае, отпустят пару дружеских шуток. Пока вы будете прокручивать эту ситуацию в голове и страдать, стесняясь дальнейшего общения, остальные уже позабудут о произошедшем.
4. Не бойтесь проявить любопытство
Не надо бояться задавать интересующие вас вопросы. Спрашивайте по теме разговора или по смежной с ней - вдруг найдётся ещё что-нибудь, что вы оба с радостью и воодушевлением обсудите. При этом не следует наседать и выпытывать ответы, если человек не расположен на них отвечать.
5. Выбирайте схожие тематики
Если разговор начинает себя исчерпывать, сделайте из него начало для следующего, взяв за основу упомянутый в ходе беседы факт. Таким образом, плавно переходя от одного предмета обсуждения к другому, можно практически бесконечно вести диалог обо всём на свете.
6. Говорите ни о чём
Когда все важные и злободневные темы закончились, и голова уже не выдает умные мысли, можно завести шуточный разговор, не несущий глобального смысла. Такая непринуждённая беседа расслабляет и настраивает на дружеский лад.
7. Расскажите о себе
Посвящать весь диалог исключительно себе, разумеет, не стоит, но если на горизонте замаячила пауза, можно упомянуть что-нибудь интересное и забавное из собственной жизни. Это разрядит обстановку и даст возможность собеседнику задать несколько вопросов, которые в дальнейшем можно перевести в полноценную беседу.
Фото: infovzor.ru
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