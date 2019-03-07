Рекомендации психологов о том, как влиться в коллектив

Устроившись на новую работу мы становимся частью давно сложившего коллектива. На первых порах новому сотруднику приходится адаптироваться среди чувствующих себя как рыбы в воде "старожилов".

Большую часть времени придется проводить с новыми людьми, поэтому просто необходимо знать и применять на практике некоторые психологические приемы, которые помогут бесконфликтно работать. Рассмотрим их более подробно:

1. Начальство не любит более умных, чем они, сотрудников, поэтому преподносите свои предложения по улучшению деятельности предприятия или фирмы ненавязчиво. Такая модель поведения необходима, поскольку вы еще не знаете своего начальника как личность. Если он ревностно относится к способностям нижестоящих по должности сотрудников, ваша активность может сыграть против вас.

2. Постарайтесь побыстрее запомнить имена и должности всех сотрудников, а начальства в первую очередь.

3. Не будьте фамильярны и обращайтесь со всеми членами коллектива на "вы". Перейдете на "ты", как только вам это предложат.

4. Постарайтесь укорениться в качестве наблюдателя и быть ровными в отношениях со всеми. Не примыкайте ни к каким группам "по интересам" (сплетни, интриги), будьте самодостаточны. С первых дней присматривайтесь к отношениям внутри коллектива, постарайтесь узнать о своем предприятии больше информации.

5. Не сторонитесь коллег, а с первых дней показывайте свое расположение к ним. Не стесняйтесь спрашивать о своих обязанностях, даже если вы очень хороший специалист в своей профессии.

6. Не следует открыто критиковать сотрудников в случае их неправильных действий. Лучше в мягкой форме посоветуйте правильное решение. Так вы сможете сохранить хорошие отношения и взаимоуважение.

7. В любых конфликтных ситуациях не давайте волю эмоциям, а сохраняйте спокойствие. Постарайтесь не замечать проявлений негатива по отношению к себе, расслабьтесь и погрузитесь в выполнение своих обязанностей. Если ситуация вынуждает поставить человека на место, делайте это уверенно и жестко, не повышая голоса.

8. Также не следует открывать подробности своей личной жизни перед членами коллектива. Среди них могут попасться непорядочные люди и вскоре вы станете объектом для сплетен. Даже если у вас все в порядке, найдутся завистники, которые начнут плести интриги против вас. Поэтому лучше о себе ничего не рассказывать.

Используя эти нехитрые правила общения с сотрудниками, можно уверенно влиться в коллектив и плодотворно работать долгие годы.

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