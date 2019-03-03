Пять известных приемов для оказания влияния на людей

О психологических методах влияния на людей известно уже давно, но эти знания стали открыты широкой аудитории сравнительно недавно. В прошлом столетии о возможности манипулирования сознанием масс было известно лишь психологам, политикам и средствам массовой информации.

Сегодня практически у каждого есть доступ в интернет, откуда можно почерпнуть информацию по любой интересующей теме. Психологические методы не являются исключением.

Метод пресуппозиции

В периоды предвыборной агитации многие политики всегда успешно использовали этот метод убеждения. Достаточно произнести фразу, внушающую перемены в будущем, например, "когда я стану депутатом, то обязательно отремонтирую дороги", у большинства людей появляется убежденность в том, что перед ними выступает действительно уверенный в себе лидер, который знает, что нужно делать. В действительности это всего лишь один из психологических приемов убеждения, который называется методом пресуппозиции.

Использование псевдовыбора

Такой способ манипуляции используется с целью заставить человека сделать выбор между двумя или тремя вариантами, которые предлагает собеседник. Эти варианты заранее продуманы и оба выгодны только предлагающей стороне. Например: "Дорогая, ты завтра испечешь пирог, который обещала, утром или ближе к вечеру?" В такой ситуации женщине ничего не остается, как выбрать один из вариантов, который ей предлагают. Однако она будет уверена в том, что сама приняла решение.

Использование невербального поведения

К невербальным методам влияния на людей относят использование мимики лица, интонации и определенных фраз, которые усиливают эффект от сказанных слов. Это могут быть уменьшительно-ласкательные слова и ласковая интонация с просящим нотками в голосе, милое выражение лица или другие проявления различных эмоций. Если просьбу произнести конкретно, без использования невербального поведения, то собеседник может и не отреагировать нужным образом. Чаще таким способом пользуются, конечно, представительницы прекрасной половины человечества.

Использование абсурдных доводов

Некоторые люди во время диалога начинают утрировать слова собеседника и доводить ситуацию до абсурда. Например:

— Скажите, почему на многих улицах нашего поселка до сих пор нет уличного освещения?

— Я так понимаю, что Вы пытаетесь меня обвинить в расхищении бюджетных средств? Хотите назвать меня вором?

Использование слов-приманок

Существует множество слов, используя которые можно добиться нужного эффекта. Эти слова усиливают важность сказанного там, где она отсутствует. Например: "мы абсолютно уверены, что…", "в настоящее время принято считать…" и другие.

Во время разговора с учениками преподаватель может убеждать их, например, такими словами: "Ребята, неужели вы не понимаете, что подготовка к экзаменам очень важна для вас?"

Далеко не все люди стремятся использовать психологические приемы для влияния на других. Этим занимаются политики. Учиться или нет применять методы манипулирования на практике каждый решает сам.

Фото: boroda. online

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