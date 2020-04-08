Ангедония: как стать счастливым
На самом деле все проблемы в голове, вам, наверное, не раз уже об этом говорили.
Что же нужно сделать, чтобы стать счастливым человеком, почувствовать себя таким?
Способы есть.
Начнем с того, что психологи называют такое хроническое несчастье ангедонией. Конечно, было бы прекрасно обратиться к специалисту, но все мы с вами понимаем, что русский человек идёт к психологу тогда, когда уже все другие способы перепробованы.
- Первое, что нужно сделать для самого себя, решить себе помочь.
Что это значит? Всё очень просто, нужно честно ответить себе на вопрос:
готовы ли вы трудиться ради того, чтобы стать счастливым?
Если готовы, то всё пойдет как по маслу.
- Вторым шагом является то, что нужно найти источники удовольствия.
Речь идёт о новых стимулах в жизни, раз старые перестали работать. Например, какие-то фрукты, травы, специи, может быть музыка, всё то, что доставляет вам удовольствие.
Как вы уже поняли, здесь задействованы чувства - ваше обоняние, осязание, зрение, вкус, слух. Теперь нужно расписать свою неделю по удовольствиям.
Допустим,
- в понедельник вы отправляетесь в парфюмерный магазин, может быть вы отправляетесь на рынок, покупаете фрукты, аромат которых вам очень нравится.
- В среду вы находите то, к чему любите прикасаться, может быть это кара деревьев, может быть какая-то кожа, что угодно, лишь бы доставить себе тактильное удовольствие.
- Вторую половину недели можно посвятить вкусу и слуху - в наушниках можно послушать звуки природы, которые вас успокаивают, заставляют улыбаться, будь то море, птицы, дождь, листва.
- Для своего зрения попробуйте полистать в интернете картинки, которые вам очень нравятся, может быть это пейзажи мест, в которых вы мечтаете побывать, может быть вы просто отправитесь прогуляться в парк, где, по вашему мнению, очень красиво.
Так или иначе, вы доставляете себе слуховое и зрительное удовольствие.
Со временем поводов радоваться станет больше, психологи рекомендуют записывать эти поводу, вести дневник удовольствия. Когда будете его перелистывать, вы поймёте, как много в жизни приятного.
Возвращаясь к психологии, стоит сказать, что лечение ангедонии делится на два этапа:
- первый называется когнитивным,
- второй - поведенческим.
Сначала человек должен разобраться со своими убеждениями, выявить, что мешает наслаждаться жизнью. А уже на втором этапе психолог помогает человеку применить на практике тот новый способ мышления, который удалось достичь.
Стоит попробовать сначала с поиска удовольствий, а если вы поймёте, что не справляетесь самостоятельно, обязательно обратиться к специалисту.