Ангедония: как стать счастливым

Каждый день вы видите вокруг себя несчастных людей, их очень много, возможно и вы сейчас чувствуете себя несчастным.

На самом деле все проблемы в голове, вам, наверное, не раз уже об этом говорили.

Что же нужно сделать, чтобы стать счастливым человеком, почувствовать себя таким?

Способы есть.

Начнем с того, что психологи называют такое хроническое несчастье ангедонией. Конечно, было бы прекрасно обратиться к специалисту, но все мы с вами понимаем, что русский человек идёт к психологу тогда, когда уже все другие способы перепробованы.

Первое, что нужно сделать для самого себя, решить себе помочь.

Что это значит? Всё очень просто, нужно честно ответить себе на вопрос:

готовы ли вы трудиться ради того, чтобы стать счастливым?

Если готовы, то всё пойдет как по маслу.

Вторым шагом является то, что нужно найти источники удовольствия.

Речь идёт о новых стимулах в жизни, раз старые перестали работать. Например, какие-то фрукты, травы, специи, может быть музыка, всё то, что доставляет вам удовольствие.

Как вы уже поняли, здесь задействованы чувства - ваше обоняние, осязание, зрение, вкус, слух. Теперь нужно расписать свою неделю по удовольствиям.

Допустим,

в понедельник вы отправляетесь в парфюмерный магазин, может быть вы отправляетесь на рынок, покупаете фрукты, аромат которых вам очень нравится.

В среду вы находите то, к чему любите прикасаться, может быть это кара деревьев, может быть какая-то кожа, что угодно, лишь бы доставить себе тактильное удовольствие.

Вторую половину недели можно посвятить вкусу и слуху - в наушниках можно послушать звуки природы, которые вас успокаивают, заставляют улыбаться, будь то море, птицы, дождь, листва.

Для своего зрения попробуйте полистать в интернете картинки, которые вам очень нравятся, может быть это пейзажи мест, в которых вы мечтаете побывать, может быть вы просто отправитесь прогуляться в парк, где, по вашему мнению, очень красиво.

Так или иначе, вы доставляете себе слуховое и зрительное удовольствие.

Со временем поводов радоваться станет больше, психологи рекомендуют записывать эти поводу, вести дневник удовольствия. Когда будете его перелистывать, вы поймёте, как много в жизни приятного.

Возвращаясь к психологии, стоит сказать, что лечение ангедонии делится на два этапа:

первый называется когнитивным,

второй - поведенческим.

Сначала человек должен разобраться со своими убеждениями, выявить, что мешает наслаждаться жизнью. А уже на втором этапе психолог помогает человеку применить на практике тот новый способ мышления, который удалось достичь.