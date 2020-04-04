В чем польза прощения и как научиться прощать

Практически на каждом шагу человек оказывается под влиянием стрессовых факторов. Достаточно выйти из дома, чтобы почувствовать напряжение нервной системы, вызванное, к примеру, шумом несущегося автотранспорта.

Если сесть в маршрутное такси, водитель которого ездит в стиле главного героя фильма "Такси" в исполнении Сами Насери, весь путь будет сопровождаться чувством, что это последняя поездка в жизни.

И таких примеров в нашей жизни немало. Неудивительно, что после возвращения домой человек чувствует упадок сил. Если дополнить физическую усталость эмоциональным перенапряжением из-за накопившихся обид, картина предстанет совсем печальная.

Влияние обид на здоровье человека

Наше самочувствие напрямую связано с мыслями и эмоциями. Когда человек находится в плохом настроении, он испытывает недостаток жизненной энергии. В таком состоянии достаточно вспомнить что-то хорошее или поговорить с приятным человеком и настроение сразу поднимется, а организм отреагирует моментально — расслабятся все мышцы тела, дыхание станет ровным и глубоким, а давление и пульс начнут приходить в норму.

Держа в своем сердце обиду, человек закрывает себя от полноценной радости жизни, все вокруг воспринимается сквозь серую пелену.

Мало того, энергетика негативных мыслей, связанных с обидой, считается одной из самых разрушительных и приводит к разрушению организма, вызывая развитие и рост доброкачественных и злокачественных новообразований.

Прощение — единственный верный путь

Как же спасти себя от пагубного действия обиды? Все достаточно просто. Какой бы мощной ни была разрушительная сила этой эмоции, существует очень простой способ спасти себя. Для этого достаточно простить обидчика и закрыть доступ в свое сознание воспоминаниям о неприятном событии. Первое время обязательно нужно будет работать с мыслями, останавливая свое внимание только на позитивных моментах.

Прощая человека, мы помогаем себе скинуть душевный груз, тем самым гармонизируем свое внутреннее состояние.

Организм незамедлительно ответит на позитивные изменения, произошедшие на энергетическом уровне, восстановительными процессами внутри каждой клетки тела.

Практический совет

Если вы поняли всю важность прощения, а в душе притаилась обида и грызет изнутри, стоит использовать следующий способ по удалению этого "паразита" из вашего энергетического поля.

Запишите на чистом листе бумаги все мысли, которые приходят к вам при воспоминании о человеке, нанесшем вам обиду. Опишите все свои чувства подробнейшим образом. В конце текста напишите несколько предложений, в которых вы сообщаете о прощении другого человека, о своем освобождении от всех отрицательных мыслей и чувства обиды, о своей благодарности Творцу за возможность прощать.

Продолжая свой жизненный путь, не забывайте оставлять позади все обиды, зависть, злость. Двигайтесь вперед и радуйтесь каждому прожитому дню.