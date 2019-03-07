Почему праздники, проведенные в семейном кругу наводят на грусть

Длинные выходные могут пролететь быстро и красочно, если человек находится в хорошей компании, в правильном месте, и ему нравится атмосфера, царящая в доме, на улице или в общественных местах. Радостное настроение появляется после долгих прогулок, теплых посиделок с друзьями и времяпрепровождения с родными людьми. Желание проводить каникулы с семьей является огромным плюсом, можно обсуждать интересные истории из прошлого, стараться сблизиться и проводить больше времени вместе.

Праздничные дни можно скрасить поездками в горы или минеральные воды, придумать увлечения, которые помогут соединиться всей семье и стать одним целым. Но зачастую у детей, возвращающихся домой на долгое время может возникать чувство грусти и тоски, печаль будет не давать нормально отдыхать и наслаждаться долгожданными выходными. Почему у людей не возникает желания проводить время с близкими, если они так долго ждут встречи?

Причиной могут стать возникшие в голове воспоминания о юности или детстве, они не дают возможности избавиться от желания отправиться домой как можно скорее. Воспоминания ранят, делают больно или неприятно, если они являются страшными. События, связанные с местом, где человек родился и провел начало жизни, могут сильно влиять на его сознание и психическое здоровье. Когда он отправляется в другой город, переезжает и становится самостоятельным, меняется и основа поведения. Мысли становятся чистыми и его не беспокоят странные желания или воспоминания. Но случается, что вместе с человеком в новое место переезжают и страхи, сомнения или боязнь повторения детства. Плохое детство не должно портить жизнь и сказываться на её течении. Если чувства сильные и настоящие, нужно обратиться к психологу вместе с родителями. Нерешенная проблема может беспокоить долгие годы.

Вторым фактором можно назвать невозможность быстро адаптироваться к старому и привычному месту проживания. Потерянная связь не значит, что человек быстро забывает важные моменты из детства и юношества. Он может чувствовать тягу с местам, но не испытывать связь с ними. Грусть появляется на фоне смешанного чувства — радует встреча с близкими, но период адаптации затягивается надолго и может продлиться на протяжении всех каникул. Справиться с тоской и вернуться в привычное состояние помогут разговоры о прошлом, они помогут воспоминаниям проснуться и начать приносить чувство радости.

Посещение родительского дома может принести множество положительных эмоций, если заранее настроиться на хороший лад. Негативный посыл лучше оставить в стенах дома и садиться в поезд или самолет с улыбкой на лице. Ведь мама с папой не будут ругаться за грустный вид или постоянные недовольства, они поймут подросшего ребенка и поговорят о сложившейся ситуации. Отказываться от посещения родителей не нужно, даже разногласия не смогут омрачить прекрасную атмосферу, царящую за семейным столом.

Фото: crayfisher.wordpress.com

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