Отсутствие времени - нормальный феномен, удивить им невозможно даже школьника. С детства ребенок загружен заданиями, он ходит на кружки: танцует, пытается рисовать и хочет стать лучшим в шахматах. Не забывает малыш и о домашнем задании, которое нужно выполнять в срок. Позже появляется потребность в репетиторе и дополнительных занятиях - времени на игры или дружеские разговоры просто не остается.

Во взрослую жизнь человек приходит без особых надежд - он знает, чтобы обеспечивать семью, нужно много трудиться, не спать ночами и переживать по поводу выполненных заданий. Стресс постепенно накапливается внутри, мешает совершать привычные дела, но мечты об отдыхе, новом хобби или путешествии не проходят. Как справиться с желаниями и мечтами?

Наладьте связь с внутренним миром

Зачастую человек буквально не слышит собственные желания и пытается сделать из них идеальную картинку. Первым шагом на пути к мечте должно стать принятие желаний и их обдумывание. Можно загореться мечтой, расписать план, накопить денег, собраться в поездку и понять, что исполнение мечты не приносит спокойствия и уверенности в правильности выбора. Чтобы не жалеть о потраченном времени, нужно уметь прислушиваться к внутреннему голосу и понимать, почему желание вдруг возникло так неожиданно. Спонтанность иногда спасает, делает жизнь яркой и непредсказуемой, заставляя человека поверить в чудеса. Но обдумывание и правильная оценка ситуации могут спасти от неверных решений, а позже привести к событиям, которые действительно должны были случиться в жизни.

Научитесь ценить время

Его нельзя купить и продать, взять в аренду или приобрести со скидкой. Время идет, забирая с собой эмоции, интересные случаи из жизни, прекрасные мгновения... И людям давно стоит научиться ценить секунды и минуты, не забывать о важности каждого события или действия. Чтобы начать понимать важность данного пункта, постарайтесь всё же найти хотя бы час - проведите его с семьей. Можно отправиться в лес или сходить на прогулку в парк рядом с домом - неважно, куда вы отправитесь, важна компания. Рядом с близкими можно ощутить тепло и понять ценность времени, стать ближе к ним. Потом на работе, отнимающей всё время, задумайтесь - такая ли цель была главной, или же можно находить часы или минуты и направлять их в нужное русло, стараться осуществлять настоящую мечту?

Поймите - все равны

Работать надо каждому: содержать семью, помогать родителям, делать ремонт нужно на определенные средства. Первичные потребности в еде и жилье должны быть удовлетворены в первую очередь. Но сравнивать собственную жизнь с жизнью звезд или богатых соседей уж точно не стоит. Человек зачастую привыкает к подобным сравнениям и считает нормальным считать чужые деньги, думать о мечтах окружающих людей. Собственные желания начнут исполняться, когда пропадет потребность в обсуждении других.

Фото: alenakovalchuk.ru

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