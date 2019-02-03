Как юмор помогает жить

Нельзя не заметить, что гораздо счастливее выглядят люди, которые очень часто шутят и смеются. Многие люди придерживаются мнения, что смех продлевает жизнь, что без смеха жизнь вообще невозможна.

На самом деле это понятно, что, когда человек относится к чему-то с юмором, ему гораздо проще перенести многие ситуации. Способность человека посмеяться над собой, пошутить над собственной неудачей зависит от разных характеристик, это и культура, и время, и воспитание, много чего. Начнём с того, что многие люди выпускают наружу свои беспокойства юмором. Они утверждают свою индивидуальность за счёт шуток, смеха, они очень часто помогают сами себе легче переносить стрессовую ситуацию, выполнять работу без какого-то лишнего напряжения, относясь к ней юмором.

Первое, что мешает человеку обрести легкость и спокойствие, его постоянное чувство вины. Зачастую она напрямую связана с излишней серьёзностью, вы не позволяете себе быть немного развязным и глуповатым. Иногда это очень нужно, человек нуждается в том, чтобы не замечать за собой каких-то ошибок, не корить себя за что-то. Если вы ошиблись, пошутите над собой, появите сарказм, назовите себя дураком, посмейтесь сами над собой, это гораздо лучше, чем долгое время испытывать чувство вины, которое не приведет ни к каким результатам. Вторая ситуация заключается в том, что люди слишком мало позитивного стали вносят в свою жизнь.

Например, многие люди начинают шутить и смеяться из-за того, что они часто просматривают какие-то смешные видео. Например, утром вы посмотрели такой ролик в интернете, а в обед нам захотелось рассказать увиденное другу, тем самым вы уже подняли настроение и себе, и ему. Самая сложная ступень - смех над самим собой. Позвольте другому человеку пошутить, попробуйте расслабиться, абстрагироваться, осознать, что это всего лишь шутка, что эти слова не хотят вас обидеть, они направлены на то, чтобы поднять себе настроение, чтобы помочь вам чувствовать себя комфортно. Конечно, злые шутки, которые направлены к вам с целью задеть за живое, вы заметите сразу, речь сейчас не о них.

В целом - правила очень простые, нужно научиться смеяться над собой, нужно научиться подшучивать над собственными ошибками, не корить себя за проступки. Со временем вы почувствуете легкость, уже будете более расслаблены, перестанете нервничать по пустякам, начнёте шутить, сами того не подозревая. Попробуйте с малого, включайте в день хотя бы один смешной ролик, который поднимает настроение. Стоит отпустить на волю своего внутреннего ребенка, замечать шутки вокруг, отвечать на них, не бояться иногда выглядеть глупо.

Фото: neskuchno-news.com

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