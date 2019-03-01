Почему чувство вины - это не плохо

Человек узнает о чувстве вины в детстве, когда начинает понимать, что совершил ошибку или поступил неправильно. Родители берут ответственность за воспитание на себя, зачастую забывая сказать, что возникновение чувства вины - нормальный процесс, его не стоит бояться и отгораживаться от его появления.

С возрастом некоторые приходят к осознанию данного факта собственными силами, пережив тяжелые ситуации, которые помогли обрести определенный опыт и поверить в его важность. Но случается, что отрицание и блокирование чувства вины переходит с человеком во взрослую жизнь и заставляет его терзаться в сомнениях, как правильно поступить. Помогать с основами нужно в детстве, но как в зрелости понять, что не стоит бояться данного чувства и ставить его ниже остальных?

Разговоры о токсичности чувства вины приобретают новые обороты и становятся популярными среди разных слоев общества. Подобной темой интересуются и люди, работающие в сфере психологии, и родители, беспокоящиеся о детях, и школьники, не знающие, как правильно относиться к проявлению различных эмоций и чувств. Но в противовес таким разговорам идет мнение о здоровом проявлении чувства вины и выполнении им задачи, положенной в основу остальных схожих чувств. Рациональное проявление вины дает человеку понять, что поступок или действие было неверным или плохим по отношению к окружающим или близким. Потом начинает приходить осознание того, что нужно извиниться и сказать нужные слова, чтобы поступок не омрачился молчанием и обиженный понял, что человек сожалеет - он пришел с извинениями и не хотел так поступать.

Для четкого понятия ситуации нужно сравнить здоровое проявление чувства вины и его токсичную версию. В первом случае человек знает причину возникновения данного чувства, он понимает, почему возникает желание извиниться и побыстрее хочет справиться с этой задачей. Второй же случай не наводит на мысль о причине и зачастую начинает формироваться ложно и под воздействием мнения человека, находящегося рядом и пытающегося оказать определенное воздействие. При здоровом проявлении можно приниматься за устранение последствий и делать всё, чтобы искупить вину и дать понять, что поступок был совершен не специально. Токсичное проявление заставляет человека мучиться благодаря тому, что способов для искупления нет - вины не было, находить выход из ситуации будет довольно сложно. Можно признаться самому себе в ошибочности обвинений или токсичности вины, понять, что причина крылась в недостаточно понимании со стороны собеседника, друга или знакомого. Он хотел заставить близкого почувствовать вину за свой поступок, либо просто причинить боль.

Думать, что муки совести - это плохо и они не приводят ни к чему позитивному, значит давать душе мучиться и создавать себе лишние проблемы. Не стоит стесняться проявления данного чувства, оно помогает обдумывать совершенные ошибки и становиться лучше.

Фото: psychologies.ru

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