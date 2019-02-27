Действительно ли мозг умеет "предсказывать будущее"?

Так называемая способность предсказывать будущее замечается нами, когда мы имеем дело с самыми разными вещами, в том числе очень простыми и привычными для нас.

К примеру, если отстукивать пальцем определенный ритм под музыку, то палец будет заранее готов к движению, чтобы попасть в определенную долю, а водитель готовится тронуться с места в тот момент, когда его мозг улавливает значение желтого сигнала, идущего сразу за красным. Можно назвать это предсказыванием будущего, или нет, однако одновременно это так естественно для нас, и так необходимо нам.

Примеры, приведенные выше, не являются аналогичными. Так в случае с ритмом происходит следующее: даже если человек слышит выстукиваемую мелодию в первый раз, следовать за ней все равно возможно, тогда как в случае со светофором человек, наоборот, задействует свое знание о том, какой цвет сменяет другой.

Ученые одного из университета в Калифорнии сообщают, что эти типы так называемого предсказывания будущего связаны с участием разных областей мозга. Исследование проводилось с участием людей, страдающих синдромом Паркинсона и мозжечковой дегенерацией. Пациентам показывали квадраты разных цветов, которые были расположены в определенной последовательности. Таким образом, нужно было предугадать появление одного определенного квадрата путем нажатия кнопки. Более того, в действии присутствовал определенный нюанс: в одном случае квадраты сменяли друг друга в определенном ритме, а в другом случае - в отсутствии ритма. В ходе исследования было выявлено, что люди с синдромом Паркинсона хуже ориентировались в ритмичном действии, а люди, страдающие мозжечковой дегенерацией, сложнее воспринимали аритмичное действие.

Этому можно дать определенное объяснение. Болезнь Паркинсона влияет на базальные ядра, которые являются многофункциональными и, в том числе, управляют "предсказаниями", связанными с ритмом. В функции же мозжечка входит управление способностью определять события по тому, какова их последовательность.

Таким образом, благодаря описанному исследованию, было определено: за разные "предсказания" отвечают разные системы. Такое открытие может позволить в будущем лучше понимать природу тех или иных психических и неврологических расстройств.

Фото: belnovosti.by

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