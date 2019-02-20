Теория получаса позволит достичь успеха в различных сферах

Успех зависит от множества факторов, складывающихся в общую картину - она показывает потенциал человека, его возможность развиваться и достигать поставленных целей.

Зачастую стремление зависит от желания исполнить мечту или придти к хорошему результату с помощью собственных усилий и проделанной работы. Человек должен задумываться над созданием плана, он поможет правильно организовать деятельность и не допустить ошибок, которые могут стоить слишком дорого. В него могут входить не только совершаемые ежедневно действия, но и промежуточные цели, результаты и мысли, возникающие после успеха или провала какого-либо дела. Хорошим способом узнавать новое, учиться различным навыкам является следование теории получаса. Её основы были заложены давно, но имеют ценность и в нынешнее время.

Тема жизни становится быстрее, жители планеты не успевают заметить, как один год сменяет другой, как дети растут с огромной скоростью. Постоянная занятость обязывает их правильно распределять время для себя, семьи, друзей и различного досуга. Положение может оказаться печальным, если человек не старается понять важность отдыха, его значение для организма и нормального функционирования систем, находящихся внутри. Помимо отдыха возникает потребность в удовлетворении желаний, развитии навыков и получении новых знаний. Без них человек перестаёт развиваться и начинает постепенно входить в состояние застоя. Не дать организму встать на месте поможет теория получаса. Её основа изложена в трех пунктах.

1. Не откладывайте на завтра

Тридцать минут в день - небольшой отрезок времени, который нужно уделить самопознанию и саморазвитию. Если раньше возникало желание начать учить английский, научиться рисовать и выучить танцевальные связки - время пришло. Но стоит запомнить, что если решили заниматься, то отступать назад в начале точно не нужно. Рисование может не понравится, но

причина будет лежать в плохо подобранных уроках, а не отсутствии желания. Если же лень появляется, дайте ей понять - сегодня не её выход.

2. Создайте нужную атмосферу

Теория может разбиться об обыденность и типичный подход к делу. Для начала задумайтесь над темами и заданиями, которые смогут увлечь и позволить проявить интерес. Избегайте привычных упражнений или презентаций, сделайте процесс творческим и прекрасным. Человек должен почувствовать потребность в тридцати минутах занятий, они должны приносить удовольствие.

3. Не забывайте хвалить себя

Поощрение помогает понять, что усилия проделаны не зря, результат действительно стоит потраченных сил. Умение похвалить ближнего отличается от возможности дать правильную оценку собственным действиям. У людей с заниженной самооценкой формируется неверное представление об идеале, даже полчаса упорных занятий не скажут, что до цели подать рукой. Прогресс может наступить не сразу, результат в начале окажется не радостным - через это проходят даже чемпионы. Умение собраться с силами и решительно идти в цели через препятствия, преодолевая страхи и проблемы, позволит понять ценность данной теории и её значение для достижения различных целей.

Фото: vitamarg.com

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