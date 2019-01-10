Феноменальная память человека – примеры уникальных людей

Человеческий мозг еще долго будет удивлять ученых и исследователей. Например, такой феномен как память все еще является недостаточно изученным, а потому и довольно интересным и загадочным.

Перед вами несколько удивительных примеров того, как может работать наш мозг и к каким результатом может привести его правильное использование.

1. Доминик О'Брайнен - английский гений, специализирующийся на карточных играх и иностранных языках. Этому мужчине категорически запрещали заходить в казино - он с легкостью запоминал всю колоду и обыгрывал любого противника. Также, О'Брайнен был силен в языках - он запоминал 300 новых слов за один час, а для полного освоения языка ему требовалось всего пара дней. Англичанин даже поставил рекорд: в 1994-ом году он выучил 152 слова на китайском всего за 15 минут!

2. Коллегой О'Брайнена по праву стал Дэниел Таммет. Вот только этот молодой человек, который, кстати, тоже был англичанином, орудовал не языками, а цифрами. После приступа эпилепсии что-то изменилось в сознании Таммета - он начал проводить сложнейшие арифметические расчёты в уме.

3. Еще одним уникальным человеком был выходец из США Ким Пик. Он обладал уникальной фотографической памятью: запоминал с одного взгляда целые страницы текста, помнил все прочитанные книги (12000 штук!), а также с легкостью мог нарисовать прототип карты Америки с точностью до автомобильных дорог. Ким Пик удивительно ориентировался в датах - он мог соотнести любую дату, начиная с 0 года нашей эры, в календаре с днем недели.

4. В семье Пушкиных гением был не только Александр Сергеевич, но и его младший брат Лев Сергеевич. Однажды поэт случайно потерял одну из глав своего произведения «Евгений Онегин». По памяти он ее не помнил, и так глава бы была на веки уничтожена, если бы не помощь брата Льва, по памяти восстановившего роман. Оказалось, что ему достаточно было один раз прочитать и один раз услышать стихотворение, чтобы запомнить его на долгое время.

5. Еще двумя гениальными людьми являются Гу Янлинь и Паула Прентис. Оба могут запомнить гигантское количество телефонных номеров. А Паула работает справочным оператором - она по памяти может подсказать любой из 120000 номеров, адресов и названий компаний и фирм. Удивительно, но в школе у девушки таких способностей не было - она даже не смогла сдать экзамены по математике.

6. О древнегреческом философе Сократе также слагали легенды. По некоторым данным, он знал абсолютно всех жителей своего города и помнил их по именам. В те времена в Афинах проживало более 30 тысяч человек.

Фото: blog.mann-ivanov-ferber.ru

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