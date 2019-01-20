Отчего может возникнуть депрессия?

Целый комплекс нервных центров представляет собой как система подкрепления, так и система вознаграждения, от которых зависит чувство удовольствия человека.

Таким образом, система подкрепления обеспечивает не обособленное ощущение удовольствия, а связанное с тем или иным событием, отсюда и происходит название системы. Получается, эта система важна как в обучении, так и в мотивации человека, более того, удовольствие играет в этих процессах значительную роль. Это простейший механизм: мотивация делать что-то появляется тогда, когда есть вознаграждение. На этом основана система труда, и это вполне естественно.

Несмотря на относительную легкость процесса, существуют и свои сложности, свои нюансы. Ведь человек непрост. Таким образом, мотивации могут быть связаны с чем-то сугубо личным, а следовательно, зависеть от тех или иных ценностей, входящих в систему человека. Соответственно, из-за этого мотивация может усложниться. Более того, с системой подкрепления взаимодействует множество иных систем, а также нервных центров. Это взаимодействие обеспечивает наличие тех или иных рамок для системы подкрепления, планирование ее работы, либо обеспечивает ограничение в желаниях.

В том случае, когда система дает сбой, может появиться две крайности: зависимость (еда, алкоголь, наркотики, покупки), либо депрессия. Во втором случае любая мотивация человека угасает, а получение удовольствия от чего бы то ни было отсутствует.

Возможно, психические и нервные проблемы связаны со сбоями в передаче информации между центрами системы подкрепления, потому как эти центры работают согласованно и постоянно производят обмен информацией.

Уже известно, что связь между гиппокапом и прилежащим ядром напрямую связана с проявлением зависимостей.

Что касается депрессии, то особенности мозга человека, страдающего депрессией, как известно, таковы: при депрессии наблюдаются изменения в строении серотониновых нейронов, таким образом, серотонин прекращает поступать в нервные центры. При депрессии связь между гиппокапом и прилежащим ядром также играет роль. Соответственно, вполне возможно,

что, как с проявлением зависимостей, так и с депрессией борьба осуществляется путем воздействия на нейроны, которые соединяют два нервных центра. Более того, командой исследователей из Университета Мэриленда был проведен эксперимент на мышах, вследствие чего установлено, каково влияние на поведение ослабление и усиление связи между гиппокампом и прилежащим ядром. Результаты подтвердили догадки о важности этой связи в контексте зависимости и депрессии.

Фото: psychologies.ru

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