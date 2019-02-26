Желание контролировать. Как освободиться?

Со временем люди могут концентрироваться на тотальном контроле своей жизни. Привычка проверять по несколько раз себя, родных и коллег плотно заседает в голове и не позволяет расслабиться.

Основной причиной чрезмерного желания контролировать всех и вся является неутихающий страх, держащий нас в тревоге независимо от обстоятельств. Опасения за собственную жизнь и за сохранность личных вещей не бывают лишними в повседневной жизни. Однако беспокойство, которое распространяет контроль на других, выливается в большую проблему для человека и его окружения. Он выдвигает кругу своего общения массу требований и претензии, если те не соответствуют их ожиданиям. В иной ситуации человек замыкается в себе. Отстранённость ведёт к охлаждению в отношениях и недопониманию чувств окружающих. Люди с повышенной тревожностью стремятся предугадать грядущие события, тратя свои нервы и силы. Самое ужасное для них - оказаться в ситуации, в которой ничего не зависит от их действий.

Опасения могут зародиться не только в детстве, но ещё до рождения человека. Если в период беременности мать испытывала сильный стресс - ребёнок родится со склонностью к постоянному беспокойству. Эффект закрепиться, если в период взросления он окажется без поддержки семьи - мир будет для него враждебным. Излишняя родительская опека - не выход. В этом случае ребёнок не будет настолько осторожным, чтобы избежать реальной опасности. После травмирующего опыта у него разовьётся невроз с абсолютным контролем.

Приглушить в себе желание проверять всё вокруг можно самостоятельно. Главное, нужно решить для себя: мешает ли чрезмерное беспокойство в жизни. Если ответ положительный, то необходимо установить причину беспочвенных опасений. После этого абстрагируйтесь от желания контролировать всех, мотивируя себя ненадобностью постоянного слежения за течением собственной и чужой жизней.

Для освобождения достаточно понять, что многие вещи случаются и больше никогда не появляются в жизни вновь. Если всё подвергнется контролю, то у людей пропадёт желание наслаждаться тем неожиданностям, которые происходят с нами каждый день. Примером для подражания для тотального контролёра жизни могут служить водители дальних поездок. Они не нервничают из-за того, что может случиться по пути, но внимательны, чтобы среагировать на любую неожиданность на дороге.

Постоянное беспокойство отпускает людей, если они принимают существующую действительность. Не предполагают всё самое лучшее и худшее для них, а открыто встречают то, что случается с ними.

Фото: estet-portal.com

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