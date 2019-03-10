Токсичного человека, способного испортить настроение окружающим одним своим существованием, можно встретить где угодно: на работе, в компании, в транспорте, в любом общественном месте. Возникает вопрос: откуда берутся неприятные в общении люди? В каком возрасте человек приобретает разрушительные для окружения черты характера?

Понятие токсичный человек возникло из идеи токсичных родителей. Эти отцы и матери не уважают своих детей, не считаются с чужим мнением и игнорируют рамки поведения. В токсичных семьях нормально грубо навязывать свое мнение более слабому и зависимому человеку. В некоторых случаях токсичный родитель может страдать психическими отклонениями или иметь алкогольную или наркотическую зависимость. Взаимодействие с такими родителями неблагоприятно воздействует на психику ребёнка.

Взрослому легче абстрагироваться от вынужденного общения с неприятным человеком т.к. всегда могут найтись люди, которые сгладят эффект, или он сам разорвёт ранящие его отношения. Ребёнок от токсичного окружения семьи избавиться не может т.к. он зависит от взрослых. Единственный для маленького человека выход - адаптация. Он либо выплеснет накопившиеся эмоции на других, либо будет копить их в себе.

Домашнее насилие часто ведёт к психическим расстройствам. Многие парни, подвергнувшись жестокости в детском возрасте, позволяют себе грубое отношение к девушкам. Матери, которые сами в детстве страдали, также могут посчитать необходимым воспитывать ребёнка с помощью физического воздействия.

Результаты токсичного воспитания у детей проявляются с трёх лет. Ребенок впитывает в себя не родительские установки, а живые примеры взрослого поведения. Он пытается подражать им, надеясь защититься от гнева отца или матери. Иногда причинённая боль для детей настолько невыносима, что они открыто выражают протест своим непослушанием. Воспитание токсичных родителей делает их агрессивными и враждебными. Без авторитета взрослых они не учатся контролировать вспышки эмоций. Без родительского одобрения токсичные дети обретают уверенность, подавляя более уязвимого человека.

Другим фактором влияния может являться токсичная среда за пределами родительского надзора: сверстники во дворе и школе. Ребёнок пытается влиться в неблагоприятное окружение, получить новые ощущения и уйти от раздражающих запретов взрослых. Тогда антисоциальное поведение ребёнка - лишь инструмент утверждения в токсичной группе. В такой ситуации семья может оградить его от пагубного влияния, не дав возможности общаться с дурно влияющим обществом.

Фото: soulblog.ru

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