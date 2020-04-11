Скрытая агрессия. Формы проявления

Скрытая агрессия - это совокупность действий, как излишняя честность с собеседником, вторжение в личное пространство человека, неприкрытая жалость к людям и др.

По своей сути это тщательно замаскированные негативные эмоции, проявляющиеся в повседневных действиях человека.

Например, плохие отношения между родственниками могут быть основаны на скрытой агрессии. Окружающие видят в ваших родителях и супруге прекрасных людей. Но вы с ними контактируете как можно реже, ведь в их обществе вам по-настоящему невыносимо без видимых причин.

При подобном контакте агрессор использует незаметные способы инвазии в границы своей жертвы. Объект атаки не ощущает со стороны мучителя угрозы, но общение с ним приносит дискомфорт. Агрессор навязывает человеку свою точку зрения, ощущение беспомощности и неуверенности в собственных силах. Жертва после длительного контакта становится психологически неустойчивой к дальнейшим посягательствам своего мучителя.

Газлайтинг

Форма скрытого насилия, когда агрессор убеждает объект нападения в мнимости сторонней угрозы, ссылаясь на плохое самочувствие жертвы. Мучитель создаёт иллюзию нормальности происходящего, выставляя человека источником своих проблем. Агрессор становится для жертвы маяком стабильности, без которого нельзя обойтись.

Удержание

Действия мучителя, направленные на ограничение способности выражать эмоции и мысли объектом агрессии.

Отказ общаться с человеком.

Обесценивание той или иной эмоции.

Осмеяние желаний своей жертвы.

Принижение достигнутого объектом угрозы результата.

Доминирование агрессора в разговоре.

Нежелание выслушать откровения человека.

Жестокая критика и завышенная требовательность.

Постоянный контроль и проверки жертвы на прочность.

Эти меры агрессора ведут к замкнутости жертвы. Она берёт под контроль эмоции, фильтрует речь, чтобы не создавать мучителю неудобства. У неё возникает чувство вины за совершённые «ошибки».

Гашение

Обесценивание существования объекта агрессии. Мучитель вместо своей жертвы определяет пирамиду ценностей, ставя интересы и желания объекта угрозы на последнее место. Он пренебрегает нуждами человека и отказывается оказать малейшую помощь, уверенный, что объект угрозы сам в ответе за это.

Газлайтинг, удержание и гашение могут чередоваться или смешиваться, а также подкрепляться мнимой и крайней заботой агрессора. Объект угрозы теряет способность сопротивляться или вынуждает себя выносить это, мотивируя себя авторитетностью своих мучителей.

Чаще всего сами агрессоры не понимают, что чем-то доставляют дискомфорт окружающим, уверенные в прилагаемых ими усилиях.