Если в разговоре упоминают необходимость сделать что-то, не стоит сразу исполнять требуемое. Стоит подумать, что от этого получишь ты и кто-то другой. Чаще всего это завуалированное подталкивание к желаемым действиям.

С ранних лет нас просят пообещать что-то. Ты обещаешь всё чаще, и не придаёшь этому никакого значения. Обещайте как можно реже, а данные когда-то обещания, выполните. В следующий раз подумайте, хотите ли вновь брать на себя обязательства.

Часто мы пытаемся помочь человеку, но только усложняем ему жизнь. Самое неприятное, когда о вмешательстве просит кто-то из его окружения. Перед тем, как бросаться на помощь, поинтересуйтесь, нужно ли это. Возможно, ваше участие не требуется.

Если выполняешь чью-то просьбу, то обязательно ждёшь благодарности в ответ. Часто манипуляторы пользуются нашей доверчивостью, и забывают оказать нам ответную поддержку. Сделав благое дело, напомните человеку об ответной услуге.

Прекратите сравнивать себя настоящего и прошлого. Не ведитесь на положительный образ, сохранившийся в памяти манипулятора. Не слушайте пустые обещания о будущих достижениях. Пусть вам расскажут о нынешних возможностях, не забегая далеко вперёд.

Наша главная слабость - это глубокая привязанность к окружающим, личным вещам или любимому занятию. Это отличная возможность надавить на вас. Не дайте подловить себя.

Нужно правильно ставить цели. Если достигнутое не удовлетворяет вас - это навязанные кем-то ожидания. Неправильная цель конечна и не побуждает человека к дальнейшим свершениям.

Оградите себя от неприятного общества. Потребуйте не мешать вам прежде, чем когда компания вызовет у вас раздражение.

Не осуждайте вашего собеседника. Не забивайте себе лишним голову и не беритесь оценивать других.

С вами поделились информацией. Вы тут же стремитесь поделиться ею с окружающими, даже не подвергая анализу. Окружающие начинают видеть в вас лишь источник слухов и домыслов. Перед тем, как поделиться услышанным, проверьте информацию сами и расспросите тех, кто вам рассказал её.

Спрашивайте разрешения прежде чем что-то сделать или побеспокоить кого-то. И когда задаёте вопрос, не трусьте. Уверенность и позитив - залог успеха.

Фото: hacklive.ru

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