По поведению человека можно выявить признаки отсутствия эмоциональной заботы в детстве. Период взросления может казаться человеку нормальным, а потом недостаток внимания со стороны близких приводит к искажённому восприятию и к сложностям в общении.

Родительская занятость, невнимательность родственников и детское насилие при отсутствии эмоциональной поддержки ребёнка явно указывает на отсутствие достаточной заботы. Но были времена, когда это было обыденностью. Забота о детях не рассматривалась как важная проблема и ее отсутствие не считалось источником проблем во взрослой жизни.

Эмоциональное оцепенение - состояние, когда мир вокруг перестаёт существовать, а вы ничего не чувствуете, будто вас нет и никогда не было. Спустя время вы можете лишиться и физических ощущений в разных частях тела.

Душевное замешательство - состояние, когда вас накрывает злость, раздражение или подавленность, но при этом вы искренне не понимаете, почему они возникают и не можете прийти в себя. Обычно проблема исходит из ваших детских переживаний, когда вас оставляли в одиночестве или забывали.

Отказ от посторонней помощи - не только признак силы духа человека, но детская привычка. Из-за отсутствия родительской заботы в самые важные моменты жизни, вы совсем перестаёте ждать от кого-то помощи, справляясь тем, что имеете.

Отсутствие эмоциональной заботы в детстве ведёт людей к постоянной опустошенности. Вы не можете избавиться от ощущения, что вам чего-то или кого-то не хватает. Чаще всего вы захламляете свой дом ненужными вещами, чтобы почувствовать момент удовлетворения, но внутреннюю дыру это не поможет закрыть. Не увлекайтесь, попытайтесь сохранить созданные привязанности.

Низкая самооценка - ещё один признак отсутствия эмоциональной заботы. В детстве отсутствие внимания со стороны близкого человека вы объясняли своей ущербностью или незначительностью своего существования для него. Это заблуждение проявляется во взрослой жизни, влияя на вашу личную жизнь и карьеру.

Перфекционизм - фанатичная аккуратность, постоянное следование идеалам и круг общения, соответствующий выдвинутым критериям. Источником вашей старательности может быть погоня за родительским вниманием. Не получая интереса со стороны взрослых, вы пытались найти любой повод обратить на себя их внимание. Вы делали всё как можно лучше и пытались достичь успеха. Во взрослой жизни вы поступаете аналогичным образом. Может пора умерить пыл?

Излишняя чувствительность выражается в обидчивости человека. Любая критика даже самая безобидная воспринимается вами как личная угроза. Вы не хотите слушать и обижаетесь.

Фото: muz4in.net

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