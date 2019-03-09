Надежность отношений между двумя влюбленными измеряется не в количестве проведенного времени вместе, а в том, насколько людям комфортно находиться рядом друг с другом.

Как говорят специалисты, у отношений есть три основные составляющие - это эмоциональная доступность, вовлеченность и отзывчивость друг к другу. Так как же понять, надежны ли отношения между вами и вашим партнером или нет?

Первый признак - вам не страшно рассказывать своему партнеру все, что вы думаете. Терпимость ко всем особенностям своего любимого человека - это один из главных признаков надежных и стабильных отношений. Если вы принимаете недостатки своего человека, то это прекрасно. Но важно не только с ними уживаться. Не бойтесь выражать свои мысли, не бойтесь быть искренними. Конечно, тон, с которым вы говорите, важен, но это еще не все. В любом случае в отношениях за определенный период вырабатывается свой индивидуальный стиль общения, который играет немаловажную роль. Поэтому не бойтесь высказывать свои мысли партнеру.

Второй признак стабильных отношений - возможность почувствовать себя уязвимым. Тем более необходимо это понимать, когда вы только начинаете отношения - это в любом случае риск. Сложно открываться человеку и рассказывать ему о своих слабостях. Так вот, если вы собираетесь впустить человека в свое личное пространство, то делайте это только в том случае, если вы чувствуете себя комфортно с ним, только так вы будете в моральной безопасности. Чувство безопасности дает возможность сблизиться на эмоциональной волне.

Скука и угасание чувств - такие эмоции можно спутать, но это будет говорить лишь о том, что у вас стабильные и адекватные отношения. Дело в том, что стабильность - это синоним предсказуемости. Не думайте, что в нормальных и надежных отношениях должны быть эмоциональные качели. Если у вас спокойные отношения, то вы вместе со своим партнером придерживаетесь одной жизненной позиции.

Задайте себе вопрос - чувствуете ли вы гармонию с самим собой? В то время, когда отношения становятся поистине настоящими и надежными, человек начинает ощущать в себе энергию. Например, вы уже не переживаете, что какая-то мелкая ссора может привести к разрыву отношений и тд. Также не стоит думать о расставании, если вашему любимому человеку понадобилось немного личного пространства, ведь это нужно всем. Такая просьба не будет означать, что вашим отношениям конец.

И последний признак того, что у вас надежные отношения - большее чувство независимости, чем в их начале. В первую очередь вы становитесь самодостаточной личностью и это вполне естественное явление для нормальных отношений. Вы не должны кому-то доказывать что-то и завоевывать, потому что вы существуете как «мы», но в ваших отношениях есть место для «я». Именно в таких надежных отношениях всегда находится нужный баланс между «я» и «мы», поэтому партнерам может быть не скучно и в отдельности друг от друга, а значит не нужно идти в гости вместе со своей второй половинкой только из вежливости. Нормально, если у вас есть и общие друзья, и разные компании. Отпускайте друг друга и оставляйте время на то, чтобы побыть вдвоем.

Фото: soulpost.ru

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