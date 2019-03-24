В нашем мире с его конкурентностью, бесконечными гонками за идеалом и нравственным «пожиранием» друг друга очень трудно поверить в себя.

Тысячи людей страдают от неуверенности в себе, потому что однажды им сказали, что у них ничего не получится, или что они слишком слабые, чтобы достичь высот. Эти люди оказываются в депрессии и не способны двигаться дальше. Как же вырваться из этого состояния, как поверить в себя?

Во-первых, вы можете заняться волонтёрством. Везде есть люди, которые в чем-то нуждаются: в добром слове, еде, жилье... Вы можете им помочь. Мысль о том, что кому-то вы можете быть жизненно необходимы, даст вам веру в себя и энергию, чтобы двигаться дальше. С помощью благотворительности и волонтёрства вы сможете не только себе вернуть уверенность, но и осчастливить многих людей.

Во-вторых, попробуйте составить список всего того, что вы добились. Это сейчас вам кажется, что вы никто и самый ничтожный человек на земле, однако сядьте в тишине и подумайте. Наверняка у вас наберется достаточный список. Причем, отмечать стоит не только победы в прямом смысле (вроде грамоты на какой-нибудь олимпиаде), но и ситуации, из которых вы вышли победителем. Особенно значимые для вас пункты выделите ярким маркером, чтобы сразу бросались глаза. Повесьте этот список возле своего рабочего места и пробегайте по нему глазами всякий раз, когда будете терять уверенность в себе.

В-третьих, посмотрите внимательно на своё окружение. Оно только и делает, что критикует вас? Тогда, может быть, стоит его изменить? Критика это, конечно, хорошо, но настоящие друзья должны уметь подбадривать тогда, когда у вас просто опускаются руки. Удалите из своей жизни негативных людей, даже если это будет больно. Окружите себя теми, кто разделяет ваши взгляды и интересы, и кто в случае необходимости сможет направить вас.

В-четвёртых, примите себя. Это, наверное, самый сложный пункт. Примите себя такими, какие вы есть, потому что вы у себя одни. Вам может не нравится ваша внешность, какие-то качества характера, но именно они и делают вас индивидуальными. Помните об этом.

В-пятых, начните иначе смотреть на мир. Вы видите только плохое? Немудрено, что вам сложно поверить в себя. Попытайтесь во всём искать плюсы, начните иначе оценивать происходящее. Быть может, вы слишком драматизируете свои промахи? Или рисуете проблемы в слишком мрачных тонах, а, на самом деле, никаких проблем нет?

В-шестых, не сравнивайте себя с другими, ни к чему хорошему это не приведёт. У всех разное воспитание, разные цели. Вы замечательны уже просто потому, что это вы, так и идите вперёд, не задумываясь о том, чего достигли/не достигли ваши недоброжелатели и друзья.

Фото: www.2do2go.ru

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