Как управлять человеком, не манипулируя

Каждому из нас приходилось склонять людей к своей точке зрения. Причем, навык этот необходим как директору крупной компании, так и обычным родителям, желающим иметь влияние на своих детей. Так как же освоить этот навык, не прибегая к манипуляции?

Американский психолог Роб Джоллес посвятил долгие годы изучению проблемы влияния на людей, пытаясь найти ответы на вопросы, которые интересуют всех. И в итоге он сформулировал несколько простых принципов.

1. Внимательно изучить поведение и взгляды человека. Этот пункт является одним из основных, поскольку разные люди поддаются разной степени влияния. Если вы будете хорошо знать человека, то вам будет гораздо проще склонить его к своей точке зрения.

2. Завоевать доверие. Этот пункт тоже очень важен, ведь чем больше человек доверяет вам, тем большая вероятность того, что вы сможете на него оказывать влияние. Для установления доверительных отношений рекомендуется во время беседы не только говорить самому, но и быть активным слушателем, то есть задавать вопросы, интересоваться делами собеседника и т.д.

3. Усиление обязательств. Многие боятся взять на себя обязательства по исправлению какой-либо ситуации, которая негативно влияет на их жизнь. Чтобы усилить чувство обязательства, мягко задавайте собеседнику вопросы о необходимости изменений в какой-либо требующей внимания ситуации. Здесь большая вероятность того, что он ответит положительно.

4. Преодоление возражений. Людям свойственно первоначально не соглашаться на какие-либо просьбы или изменения. Причиной этого чаще всего является не негативное отношение к тому, кто озвучивает эту просьбу, а их внутренний консерватизм, нежелание каких бы то ни было перемен. Для преодоления возражений необходимо понять, что именно вызывает внутренний протест человека. Когда вы это узнаете, половина дела будет уже сделана. Далее, если ваша просьба вполне обоснована, вам нетрудно будет склонить собеседника к своей точке зрения.

Таким образом, влиять на человека можно даже при соблюдении этих простых рекомендаций. Конечно, есть и многие другие факторы, помогающие влиять на людей. Однако вышеприведенные наиболее просты, понятны и легки в применении, и потому их можно считать азами влияния.

Фото: ocheninteresno.com

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