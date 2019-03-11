Холодное время года становится той самой порой, когда мы постоянно болеем, у нас случаются завалы на работе и грубость посторонних людей вводит нас в депрессивное состояние.

Вместе с осенними дождями грустные мысли появляются в нашем сознании. Но всегда есть выход, и эта ситуация не останется исключением. Вот вам совет: некоторые фразы вы не должны говорить самому себе даже мысленно.

"Все вокруг живут намного лучше, чем я" — это первая фраза, на которой нужно поставить запрет. Ни в коем случае нельзя сравнивать свою жизнь с жизнью окружающих людей. Оценивая жизнь других людей, мы подрываем свое психологическое состояние. Тем более, вы можете знать лишь то, что человек разрешает вам увидеть, а значит в его жизни могут скрываться различные "подводные камни". Поэтому не стоит гнаться за чужим, настраивайте свое!

Не думайте, что вы — это ошибка. Как минимум, это очень грубо и останавливает всю вашу жизнь. Таким образом вы не даете себе попробовать что-то новое, потому что считаеь, что в любом случае эта затея будет провальной. Помните, что пока не попробуете, не сможете узнать, ваше это или нет.

Ненависть к своему внешнему виду и постоянное повторение "я не блещу красотой, ненавижу свой внешний вид". Конечно, замечать в себе недостатки — это правильно. Только постоянно осуждать себя и отравлять негативом не стоит, потому что вы испортите свое психическое здоровье. Просто ставьте себе цели, к которым в ближайшее время будете стремиться. Ну и, конечно, не забывайте себя хвалить.

Также мы часто недооцениваем не только свои внешние данные, но и свои умения, поэтому часто повторяем фразу "Я не смогу этого добиться". Конечно, сомнения — это тоже правильно, только не думайте, что вы глупы. Возможно, если что-то не получается, то вам интереснее другая область. Но в любом случае не стоит давать страху взять над вами верх. Старайтесь рисковать и развиваться — это важно!

А этот пункт касается больше девушек. Вспомните, что в жизни каждой был тот самый парень, который значительно повлиял на ваше восприятия собственного Я. "Это все из-за него" — было дело, повторяли такую фразу? Если вы считаете, что не справляетесь с чем-то, потому что в прошлом кто-то на вас давил или же делает это сейчас, то вы просто снимаете с себя ответственность. Конечно, бывшие и окружающие должны вызывать какие-то эмоции, но при этом вы сами должны выбирать, как будете реагировать на все.

"Я не буду счастливым, пока …". Многие специалисты считают, что такая мысль заставляет ваш мозг тормозить, а значит и жизнь не будет счастливой, пока вы не сможете достигнуть чего-то. Нужно жить настоящим, чтобы оно вам нравилось, но при этом не забывайте ставить цели и добиваться их. Но бывает, что, добившись какого-то успеха, мы начинаем думать, что его не заслужили. Эта мысль тоже под запретом! Когда у вас случается что-то хорошее, то почему вы думаете, что не заслужили этого? Перестаньте себя недооценивать — чтобы добиться чего-то, вы приложили усилия.

Фото: lipinska. com.ua

Читайте также:

Спорт — средство повышения самооценки

Самооценка. Семь безотказных способов ее повышения

Самооценка и самовосприятие. Чем они обусловлены?

Депрессией можно заразиться

Нарциссизм как залог успешной карьеры