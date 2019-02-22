Человеческий мозг до сих пор остается самым загадочным органом. Чем больше интересных открытий делают ученые в изучении мозга, тем больше новых вопросов он ставит. Изучая работу мозга, можно многое узнать о том, как именно мы мыслим и реагируем на окружающий мир. И иногда эти знания преподносят сюрпризы.

* Человек воспринимает действительность не так как она выглядит. Например, елси своло насипано ен привально но пвреая и поснделяя бвкуа на мтсее, то мозг пренебрегает этим и смысл написанного остается понятным.

* Человек любит мечтать, и этому процессу посвящено примерно 30% нашего времени. А некоторые тратят на мечты ещё больше. Оказывается, чем больше мечтает человек, тем проще он справляется со стрессом и находит выход из затруднительных ситуаций.

* Не верьте тому, кто говорит, что знает всех своих друзей из соцсетей. У многих в друзьях есть тысячи человек. Но на самом деле наши возможности дружбы ограничены. Нормальные дружеские отношения человек способен поддерживать только с ограниченным количеством человек. Как правило это 50-150 друзей.

* Вы наверно ловили себя на мысли, что нам хочется посмотреть на жертву несчастного случая. Дело в том, что у нас в мозгу есть древний центр, который отвечает только за три функции. Он анализирует только три аспекта - можно ли это есть, можно ли с этим заниматься сексом и способно ли это меня убить. Именно эти три составляющих и являются основными в жизни человека.

* Многие действия человек может делать интуитивно, например, на этом принципе основана сенсорная электроника. Даже если человек никогда не видел планшета, он способен интуитивно разобраться как этим пользоваться. Мозг постоянно создает модели, которые меняются в зависимости от ситуации. Поэтому нельзя категорически заявить, что вы чего-то не можете. Возможно если дать вам это, то вы быстро с этим разберетесь.

* Большинство наших решений принимаются подсознательно. Как бы мы не хотели верить в то, что мы все контролируем, основную нагрузку берет на себя подсознание. Каждую минуту наш мозг получает примерно 10 млн. единиц информации и только подсознание способно обработать такой поток.

* Когда человек спит, мозг также активен. Во сне мозг как бы фрагментирует информацию, полученную за день. Оставляет важное и удаляет ненужные детали. Поэтому ошибочно полагать, что вместе с телом отдыхает и наш мозг.

Фото: gazeta.ru

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