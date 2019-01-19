Тест на шизофрению: "Маска Чаплина"

В интернете можно встретить огромное количество психиатрических тестов, очень популярными являются тесты, которые говорят о наличии признаков шизофрении. Мы расскажем вам об очень давнем и авторитетным тесте, который заключается во вращающейся маске. Заранее нужно сказать, что в этом вращении нет никакого фотошопа, видеомонтажа, обмана. Обманывает вас только ваш собственный мозг, но это вполне объяснимо. Для начала нужно посмотреть видео, на котором маска вращается вокруг своей оси. Что вы видите? Она меняет свое направление или вращается в одном и том же? Как правило, люди, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, не замечают того, что маска вращается в другую сторону. На самом деле, эти люди видят всё правильно. Если же вы в трезвом уме видите, что маска вращается в одном направлении, то есть повод обратиться к специалисту и на всякий случай удостовериться в отсутствии признаков шизофрении. Сейчас всё объясним.

Всё дело в том, что, когда появляется изнаночная сторона маски, та, которая вогнута внутрь, наш мозг автоматически приспосабливается к этой ситуации, так как он не понимает, каким может быть лицо, если оно не выпуклое, а вогнутое. Получается, что ваш мозг вас обманывает, он показывает, будто бы маска начинает вращаться в другую сторону, но на самом деле вы видите всего лишь внутреннюю часть маски. Здесь нет ничего удивительного, нет никакой магии, мы подсознательно должны видеть нормальное лицо, другим мы его себе не можем вообразить.

Когда этот тест только начинался, всем подопытным показывали маску с лицом Чарли Чаплина, поэтому, вы можете встретить в интернете данное видео под названием "Маска Чаплина". Начало этому тесту положил нейропсихолог и профессор из Британии по имени Ричард Грегори. Опыт он описал в работе под названием "Значение иллюзии восприятия". Специалист исследовал разницу между тем, как одно и тоже видят шизофреники и здоровые люди. В результате ученому стало понятно, что человеческое восприятие меняется в зависимости от процессов мышления, которые в свою очередь основываются на опыте. Кстати, до сих пор точно не понятно, почему шизофреников нельзя обмануть с помощью такой оптической иллюзии. Ещё один момент заключается в том, что иногда люди в состоянии сильного стресса тоже не замечают такой оптической иллюзии. Не стоит сразу впадать в панику, ставить себе диагноз, но, если вы действительно обеспокоены, и хотите удостовериться в отсутствии шизофрении, обратиться к специалисту будет нелишним. Теперь в Интернете встречаются разные маски, не только Чаплина, но суть не меняется, вы все равно увидите самое главное.

Фото:archive.politica.com.ua

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