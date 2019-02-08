Какая реакция на критику самая правильная?

Все мы любим слышать в свой адрес приятные слова и похвалы, но мало кто умеет достойно отвечать на критику. Как же нужно реагировать в ответ на критические замечания коллег, близких или друзей?

Спокойствие и наблюдение

Первая реакция поглощает все разумные доводы мозга. Естественно, очень неприятно слышать критику в свой адрес: возникает ощущение несправедливости, хочется защититься и парировать обидчику. Поэтому гнев застилает глаза и, главное, значительно сужает сферу восприятия. Пара глубоких вдохов и выдохов поможет по-другому посмотреть на ситуацию и не поддаться первой реакции отрицания. В спокойном состоянии легко найти долю правды в любых словах критикующего или объяснить его мнение неподходящим моментом, дурным расположением духа и т.д. Ещё интереснее понаблюдать за собственным умом и уличить его в стремлении сохранить своё самомнение, защититься от нападок, вооружиться против обидчика.

Критика как способ роста

От критика всегда хочется отмахнуться и назло не принимать во внимание. Но на самом деле, она действительно может помочь, указать на те моменты, которые являются слабой стороной. А над ними всегда можно поработать и улучшить. Поэтому лучше принимать критику с чувством благодарности и как дополнительная возможность изменить себя. А если критика не касается личных качеств, то тем более не стоит из-за неё переживать. Она просто не заслуживает внимания.

Суть - в деталях

Полезно для себя попытаться выяснить детали. В чем же кроется ошибка? Во-первых, критикующему будет приятно быть услышанным, понятым. Во-вторых, детали позволяют выявить те аспекты, которые действительно стоит изменить. Голословные обобщения никаким образом не подтверждают те или иные замечания. Например, когда жена обвиняет мужа в безответственности. А конкретные факты, названные супругой, позволят мужчине обратить внимание на эти моменты и постараться исправить свое отношение в определенных ситуациях.

Спор и истина

Стремление поспорить в ответ на критику только ухудшает и так накалившуюся ситуацию. Тем более во время спора сложно уловить здравое зерно в критике, так как все силы направлены на противостояние противнику и защиту от его «нападок». Бессмысленные споры ещё никогда не приводили к истине.

Нет - стремлениям к идеалу!

Каждый человек не идеален, как и его действия, поступки. Это нужно принять как данность и спокойно относиться к своим ошибкам, даже если на них указывают другие люди. Как ни парадоксально, уверенность в собственной идеальности в большей степени отдаляет человека от неё, так как ошибки и несовершенства остаются неизвестными, скрытыми и не исправляются со временем. Таким образом, человек не растет над собой, а остается зациклен на собственной идеальности, которой, на самом деле, нет.

Чужое впечатление

Взгляд со стороны имеет большое значение в оценке той или иной работы. Именно поэтому необходимо прислушиваться к чужому мнению, даже если оно не лестное. Впечатление не может быть неверным, на то оно и впечатление. Точка зрения других людей помогает увидеть ситуацию с разных сторон, найти в ней слабые стороны и попытаться исправить.

Фото: freelance.today

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