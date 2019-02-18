Постоянный стресс и способы его преодоления

Стресс - понятие, с которым знаком практически каждый, а некоторые испытывают его на постоянной основе. Полностью ликвидировать стрессовые моменты в жизни, к сожалению, невозможно.

Но можно научиться преодолевать их с наименьшими потерями и в кратчайшие сроки, с чем поможет ряд разнообразных практик на любой вкус.

1. Физическая нагрузка

Конечно, если стресс настиг на работе, сложно найти хотя бы несколько минут и место для занятий физической активностью, ведь далеко не во всех компаниях есть спортивные комнаты. Наиболее приёмлемым вариантом будет прогуляться на перерыве. А уже после рабочего дня можно направиться на тренировку или просто в бассейн поплавать.

2. Занятие для рук

По результатам исследований, массаж рук в течение минимум нескольких минут расслабляет и снижает уровень стресса. Заняться можно чем угодно - обычным массажем, перелистыванием книги, а также в качестве отличного решения подойдут специальные стресс-игрушки, предназначенные именно для таких проблем. Как бы это не выглядело забавным, но они действительно хорошо успокаивают и отвлекают.

3. Творчество

В отличие от предыдущего пункта, при занятии творчеством придётся задействовать не только руки, но и приложить умственные усилия, но не стоит брать на себя слишком много - какой смысл в терапии, если когда что-то перестанет получаться, настроение начнёт ещё больше портиться? Следует заниматься тем, к чему лежит душа, и философски воспринимать неудачи, или вовсе снизить нагрузку. Можно просто рисовать геометрические фигуры на листе бумаги, как многие, наверное, делали во время учёбы. Или воспользоваться "раскрасками для взрослых" - если для детей это развлекательная вещь, то взрослым людям они будут интересны в качестве способа для успокоения.

4. Размеренное дыхание

Универсальный способ прийти в себя и успокоиться в любой ситуации. Даже если поначалу кажется глупым и неэффективным, стоит лишь как минимум десять раз глубоко и медленно вдохнуть и выдохнуть, как нарушенное душевное состояние начинает приходить в норму.

5. Время для релаксации

Если есть возможность, можно потратить весь вечер в спокойной обстановке на дела, не требующие больших усилий. Чтение, чашка чая, общение с друзьями, прослушивание музыки, просмотр лёгких для восприятия фильмов, но ни в коем случае не тратить этот момент на скандальные новости, агрессивные фильмы или игры, или вечеринки и алкоголь.

6. Тактильный контакт

Иногда достаточно всего несколько минут обниматься с близким человеком, чтобы вернуть душевное равновесие.

7. Взгляд со стороны

Интересные приём, заключающийся в том, что в момент стресса (или при любых других обстоятельствах) необходимо представить себя, глядя со стороны, и проанализировать увиденное. Это поможет буквально взглянуть на ситуацию под другим углом и подскажет возможные пути решения проблемы.

Фото: Женская доля

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