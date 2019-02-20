Советы, как научиться говорить "нет"

Как часто человеку приходится выполнять то дело, которое ему не интересно, или идти куда-то, не испытывая ни малейшего желания. Можно понять, когда он вынужден это делать ввиду необходимости при отсутствии других вариантов разрешения проблемы.

Но нередко на вопрос "Зачем тебе это?" можно услышать ответ "Я не мог отказаться…". Человеку легче согласиться на малоприятное или неинтересное ему занятие, чем сказать нет, или, тем более, обосновать, почему он отказывается.

Причины этого бывают разные:

— неудобно отказывать из страха выглядеть плохо в чужих глазах;

— опасение испортить отношения с близкими или коллегами;

— чувство обязанности, когда кажется, что должен просителю;

— подобное отношение может быть воспитано с детства, тогда человек просто не представляет, что имеет право отказаться.

Есть и другие ситуации — взаимопомощь, когда взамен на свою просьбу выполняешь чужую, или желание иметь у себя должников, к которым можно будет при нужде обратиться за ответной помощью, но в данных случаях человек соглашается не потому, что не может дать отказ, а потому, что имеет для себя определённую выгоду.

Но что делать, если просьба по всем параметрам неудобна и запланированы уже совершенно другие дела? Не стоит отодвигать в сторону свои планы, лучше научиться, наконец-то, отказываться.

Самое главное — нельзя начинать оправдываться. Можно объяснить свою позицию, даже если это банальное "нет сил, хочу спать", но ни в коем случае не мямлить, повторяя, что с удовольствием бы помог, но… Подобное поведение позволяет думать, что, во-первых, можно надавить сильнее и тогда согласие обеспечено, а, во-вторых, даже если не сейчас, то спустя некоторое время можно вновь подойти и повторить предложение.

Если последуют продолжительные уговоры, свою позицию надо держать ещё твёрже. Согласиться можно лишь тогда, когда просьба действительно очень важна и в самом деле больше не к кому обратиться, кроме вас. В ином случае, соглашаться нельзя — иначе получится яркая демонстрация того, что уговорить можно всегда и кого угодно, и аналогичные ситуации с долгими увещеваниями начнут повторяться неоднократно.

Не стоит пугаться возможного ущерба от отказа. Если обиженный друг или родственник после этого кричит, что знать вас больше не желает — не так уж вы и нуждаетесь в таких связях, вами пользуются. Лучше стоит предложить различные варианты решения задачи и показать, что в принципе вы не против помочь, но в поставленных условиях это невозможно.

В некоторых таких моментах хорошо подойдёт согласие на своих условиях — например, вы согласны куда-то сходить, но куда и когда решаете сами. Или, если просят сделать что-либо руками или умом, запросить за это цену — ведь вы потратите на выполнение задачи своё время, возможно, и немалое, не говоря уже об ущербе собственным интересам.

Прежде чем отказываться (или соглашаться), подумайте в первую очередь о себе. Если просьба ничего, кроме отторжения не вызывает, день, неделя, месяц расписаны под завязку — можно отказывать, не задумываясь. Если есть какой-то интерес, дело предстоит любопытное или время позволяет — можно задуматься о содействии. И оценить необходимость помощи — отказывать в необходимой поддержке некрасиво.

Фото: teenslive. info

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