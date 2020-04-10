Заниженная самооценка или вовсе ее отсутствие мешает человеку выстраивать полноценные отношения и карьеру, а также повышает риск образования неврозов и зависимости. В текущей статье мы опишем способы, способствующие выведению самооценки на нужный уровень.

Совет №1

Многие люди живут по принципу негласных правил, проще говоря, они делают то, что считается общепринятыми нормами. Человеку, обладающего пониженной самооценкой, важно осмыслить, что понятия "нормальность" в принципе не существует.

Результативнее будет, если человек задаст себе вопрос: что в жизни главнее всего? Что важно для семьи? Цель задания не в выявлении принципа нормальности, а в том, что продуктивнее работает для человека и его близких.

Совет №2

Первая ступень на пути борьбы с зависимостью - ее принятие. Человеку необходимо проанализировать собственные действия и себя в целом. Вместо занятий по самобичеванию необходимо понять себя.

Только в тот момент, когда человек снимет розовые очки и начнет смотреть на себя реального, не сопровождая это осуждением, он сможет избавиться от привычки, измениться, прогрессировать и расти.

Совет №3

Чувство не имеет свойство быть правильным или наоборот, оно просто существует. Если человек думает, что его чувство не такое, как должно быть, то к этому присоединяется чувство вины, значительно ухудшающее положение. Возможно проявление гнева. Порой человек пытается заменить чувство гнева чем-то другим, но это не спасет ситуацию.

Запомните, нельзя чувства заменять друг другом.

Совет №4

Нельзя до конца лишить себя ощущения одиночества, но есть варианты, способствующие его уменьшению. Первостепенно, человеку необходимо рискнуть и открыться посторонним людям. Идеальный способ для получения желаемого - предпринимать действия самостоятельно. Если человек желает найти свою любовь, то следует сначала поделиться ею с другими людьми. Действительно, это рискованное дело, ведь существует вероятность, что человека не поймут, и он останется один. Но постоянно убегая от риска, он сам себя обрекает на вечное одиночество.

Совет №5

Существует полезное групповое занятие, показывающее, что самокритика - довольно субъективная вещь. В рамках упражнения люди садятся в круг и приступают к выполнению цели - освободиться целиком, либо наполовину, от тех особенностей характера, которыми они не желают обладать.

Если нелюбимые качества кому-то придутся по душе, то человек может забрать их себе. Занятие происходит следующим образом: участник сообщает, что желает освободиться, например, от своей прокрастинации (откладывание важных дел), далее, эта особенность характера не успевает приблизиться к центру круга, как ее уже забирает следующий член группы. В таком ритме и продолжается упражнение, где каждый избавляется от ненавистного качества.

Подобное занятие показывает, что человеческие черты характера необходимо исследовать. Самопорицание не приведет к счастливой жизни. Только в тот момент, когда человек принимает решение оставаться собой, он открывает дверь в мир, где множество возможностей.