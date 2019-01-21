О том, какое у вас сердце, расскажет ваш знак Зодиака

Оказывается, узнать какое у человека сердце, можно только зная его знак Зодиака. Предлагаем вашему вниманию интересный гороскоп, который поможет вам понять, что за люди находятся рядом с вами.

Овен - закаленное сердце. Люди, рожденные под знаком Овнов, имеют закаленное сердце. Их много ранили, причиняя боль и душевные страдания, поэтому, они стойко научились переносить все тягости судьбы. Овны пересмотрели свое отношения ко многим жизненным моментам и людям, их окружавшим. Они стали отходчивыми, добрыми, решительными.

Телец - упрямое сердце. Представители этого знака - люди весьма осторожные, сохранившие в себе доброту и чувства к ближнему своему. Их осторожность обусловлена нежеланием окунаться в этот жестокий мир.

Близнецы - печальное сердце. На долю людей, рожденных под данным знаком Зодиака выпадает много горя, но они научились стойко переносить все проблемы и идти вперед навстречу к счастливой жизни.

Рак - мягкое сердце. Самый добрый знак обладает самым мягким сердцем. Раки очень чувствительные, и хотя могут за себя постоять, но порой очень сентиментальные.

Лев - защищенное сердце. Независимость в крови у этого знака, обладающего хорошими защитными качествами и защищенным сердцем.

Дева - осторожное сердце. Они тщательно выбирают себе партнера, как правило, на всю жизнь. Редко кому открывают свою душу и сердце, осторожны в отношениях с людьми.

Весы - старомодное сердце. Представители этого знака слывут однолюбами и им очень непросто вычеркнуть человека из своей жизни, даже, расставшись с ним. В моде у Весов прочные и долгие отношения.

Скорпион - теплое сердце. Этот знак считается жестоким, но его обладатели тщательно скрывают теплоту своих сердец. Причина - недоверие к людям и близкому окружению.

Стрелец - раненое сердце. Часто страдая из-за собственной доверчивости, Стрельцы редко открывают свою душу и сердце. Чтобы растопить их лед, придется постараться.

Козерог - ледяное сердце. Козероги вообще никому не доверяют по жизни, никого не пускают в собственную душу. Их сущности не знает никто, кроме них самих.

Водолей - большое сердце. Наделены большим сердцем и способны прощать, даже, предательство.

Рыбы - сильное сердце. Способны вынести любые страдания, справиться с собственными эмоциями, имеют сильное сердце.

Фото: punjabkesari.com

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