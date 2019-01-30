Как подружиться с соседями

Каждому жителю высотки пришлось побывать в ситуации, когда звуки электродрели нарушали покой в самое неподходящее время и порой доводили до головной боли. А любители веселых вечеринок из соседней квартиры сотрясали стены децибелами далеко за полночь, когда невыносимо хочется спать и завтра рано вставать на работу. Соседи сверху будто специально устраивают потопы в вашем жилье. В такие моменты они становятся врагами номер один. Но с другой стороны, люди, живущие с вами на одной площадке, бывают ближе родственников. Именно они поддерживают в трудную минуту, их просят поливать цветы, когда уезжают в отпуск. Под опеку обитателей дома оставляют домашних питомцев. Выходит, что больше пользы, когда живешь с соседями в мире. Простые советы помогут наладить отношения с жильцами своего дома.

Как сгладить ситуацию

Простая истина гласит, что нужно поставить себя на место другого человека, тогда его проще понять и принять правильное решение. Не позволяйте скандалисту провоцировать вас. Даже если он ведет себя безобразно, не уподобляйтесь ему. Не стоит принимать близко к сердцу грубость, лучше на нее не обратить внимания. И уж совсем плохой вариант скандалить, бросаться на соседа с кулаками, включать в отместку громко музыку, стучать по батареям. Дать понять ближним, что они не правы можно с помощью вежливого объявления и предупреждения о том, какие меры собираетесь принять, если подобное повторится.

Если вы не правы, попросите у соседей прощения. Но такие ситуации лучше предупреждать. В Париже есть хорошая привычка ставить в известность соседей объявлением в лифте о предстоящей вечеринке, шумном праздновании дня рождения, в котором заранее содержится извинение за причиненные неудобства. Начиная ремонтные работы можно также предупредить соседей запиской на площадке первого этажа, и оповестить о приблизительных сроках их завершения. Если предстоит замена газовой плиты или сантехники, также не забудьте сообщить соседям о временном отключении газа или воды. Тогда люди будут вам благодарны за внимание.

Как навести мосты

Прохладные отношения не самый лучший вариант для соседства, исключение составляют алкоголики и скандалисты. В остальных случаях предпочтительнее приложить немного усилий и навести мосты для дружеских отношений с соседями, которые могут вам пригодиться.

Можно нанести визит вежливости, прихватив свежеиспеченные пирожки для чаепития, либо пригласить жильцов своего подъезда к себе в гости. Поводом может стать день рождения, окончание ремонта, покупка новой мебели и прочее.

Общее дело крепче всего объединяет людей. Наверняка в доме есть проблемы, которые касаются всех жильцов - нет света на лестничных площадках, не убирается подъезд, нужно установить домовой теплосчетчик и так далее. После решения вопроса, есть повод сплоченным соседям устроить пикник возле дома.

Взаимовыручка - хороший вариант наладить отношения. Не отказывайте соседу в помощи, если он просит об этом. Ведь совсем не сложно одолжить сахар или молоток. Проявите инициативу и вложите в почтовые ящики небольшие открытки с новогодним поздравлением, вкрутите лампочку в подъезде. Никогда не перемывайте косточки соседям с кем-то из вашего дома, высказывайте свои замечания открыто. Но вместе с тем сохраняйте дистанцию, не будьте со всеми предельно откровенны.

Постарайтесь сохранять с соседями хотя бы нормальные отношения, потому что невозможно предугадать, чья помощь может внезапно потребоваться.

Фото: rg.mirtesen.ru

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