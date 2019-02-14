Виктимность: как воспитать целостного человека

Что такое виктимность? Начнем с простого: нынешнее поколение зависит уже не столько от исторических событий и политических изменений, сколько от семьи и друзей. То есть, если раньше глобальные вопросы, проблемы и перемены касались поколения, влияли на него, то сейчас в большей степени влияют на детей личные и семейные обстоятельства. По мнению специалистов, дети в семьях родителей 80-ых годов более открытые, но в то же время они более эмоциональные, чем предыдущее поколение. Так вот, если судить по этому показателю, то дети в раннем возрасте не должны терять какой-то защищенности, они не вынуждены, поэтому и становятся мягче.

Психологи считают, что дети в предыдущих поколениях выставляли родителей за пределы своей картины мира, они устанавливали дистанцию, многое не примеряли на себя. А что очень важно в государстве - дети с таким мироощущением могут спокойно стать частью стада, им легко что-то внушить, они подвергаются массовой прочистке мозгов гораздо проще детей нового поколения. Так вот, для того, чтобы вырастить детей с нормальной психикой, мировоззрением и интеллектом сейчас хорошее время. Так и будет продолжаться, если ничего не произойдет, можно спокойно заниматься созданием собственной семьи. Родители стали внимательнее к своим детям, они стали прислушиваться к потребностям, мнению, давать волю мировоззрению ребенка, даже если оно сильно противоречит их собственному.

Чтобы ребенок вырост целостным человеком, специалисты советуют в первую очередь сохранить ресурсы - это отношения с семьей и с друзьями. Нужно дать себе обещание ни в коем случае не развивать какого-то конфликта на почве того, что вы с ребенком не сошлись во мнении. Идеи и позиции не должны становиться камнем преткновения. Чужие люди и так осуждают на каждом шагу, семья и друзья - окружение, где человек может не бояться порицания, высказываться честно о том, что ему видится правильным, зная, что его не осудят. Немаловажно еще и то, что дети, как и родители, запоминают все обидные слова, сказанные в гневе, нельзя допускать подобных ссор в доме. Например, сказать ребенку, что раз уж он придерживается такого мнения, он вам не нужен - ошибка, о которой вы будете жалеть долгие годы. Из этого и складывается человек.

Важно постоянно быть рядом с ребенком, когда он переживает какие-то новые потрясения. Например, гораздо проще просто не прикасаться к социальным сетям и не лезть в информационное пространство, чем разобраться во всем этом и объяснить ребенку все, что ему поможет не наделать ошибок и не стать жертвой какой бы то ни было пропаганды.

Фото: keluargakokoh.com

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