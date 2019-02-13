Выученная беспомощность: почему люди не умеют брать ответственность

В Америке еще в шестидесятых психолог задумался о том, что многие люди не могут нести ответственность, им легче выполнить чье-то указание, это гораздо проще и комфортнее. Так вот, Мартин Селигман, так зовут психолога, открыл явление, которое назвал "выученной беспомощностью". Итак, он основывался на принципах, которые вывел еще Иван Павлов. Участвовали в эксперименте тоже собаки, их ученый разбил на две группы, поместил каждую группу в отдельную комнату. Каждого пса поместили еще и в отдельную будку. К полам всех будок подвели электричество.

Почему две группы? У первой группы собак была привилегия, они могли нажать носом на специальную кнопку и открыть дверь, а вот у второй группы такой кнопки не было. Но есть такой момент — свобода собак второй группы зависела от действий псов в первой комнате. Но это еще не все. Ученый собрал и третью группу собак, в их будках не было тока. В чем тут суть? Собаки из первой комнаты, которых были током, после того, как их выпустили, вели себя так, как обычно, делали все то же, что обычно, их физических характеристики тоже никак не поменялись. А вот собаки, которые жили во второй комнате стали депрессивными, они поймали апатию. Как все это стало ясно? После того, как провели основную часть опыта, всех собак (из трех комнат) разместили в одной, где по полу шел ток. Там была небольшого размера перегородка, если через нее перепрыгнуть, окажешься на свободе. Все просто. Но собаки второй группы не спешили сделать то же, что сразу же сделали собаки первой и третьей. Они стали метаться из угла в угол, скулить и беситься, но не пытались спастись.

Эксперимент, который поверг в шок ученых, решили примерить на людей, конечно, ток не использовали. Так вот, когда человек попадал в условия, где был беспомощен, он не мог более приспособиться к другим обстоятельствам. Дело в том, что здесь не работает мотивация, беспомощность становится нормальным состоянием. Собака ложится на пол, который причиняет ей боль, а не пытается выбраться, хотя у нее есть шанс. То же самое потом сделали в доме престарелых, одной группе стариков позволили самим выбирать, что и как делать, обустраивать сад и так далее, а второй постоянно давали указания и лишили всякого права голоса. Прошло всего три недели и результаты были ошеломительными. Люди, которые сами принимали решения были гораздо здоровее и проявляли активность после эксперимента, у них, в отличие от пожилых людей второй группы, не было депрессии. Вот так и на работе — сотрудники, которые привыкают выполнять какие-то обязанности, очень часто не могут выбраться из этого круга выученной беспомощности.

Фото: direct-press.ru

Еще по теме:

Как побороть синдром гиперответственности?

Почему способность брать на себя ответственность за все - это секретное оружие предпринимателя