Для нормального общения с окружающими людьми, восприятия реальности и понимания собственных желаний нужно уметь чувствовать организм, откликаться на его знаки и помогать в различных ситуациях справляться с проблемами. Люди привыкли находиться в обществе, ходить на работу, выполнять дела по дому - они становятся социализированными и могут спокойно чувствовать себя среди незнакомых. Умение находиться в компании и держать нужную планку высоко ценится, но зачастую влияет на восприятие человеком собственных плюсов и минусов, влияния чувств и эмоций на события, происходящие на протяжении жизни. Акцент делается на других, а внутренний голос постепенно смолкает - его заменяет желание нравиться окружающим. Для восстановления баланса нужно использовать специальные методы, они помогут обрести гармонию с собой.

Тренинг в группе

Консультации, когда пациент остается наедине с психологом, могут приносить пользу и помогать забывать о негативе, бороться с проблемами. Но групповые тренинги лучше помогают прочувствовать границы личности, ощутить прикосновения и рассказать о реакции, почувствовать тепло и ответить на него улыбкой. В обычной жизни человек может не прислушиваться к организму, не давать времени для размышлений и раздумий - они особенно нужны тем, кто не может близко подпускать людей и старается всячески перебороть страх. Тренинг поможет почувствовать желания и страхи, не просто ощутить их, а обсудить с психологом. Часто пациенты,приходящие в группу, находят общие интересы и открываются с разных сторон. Для нормального принятия себя необязательно вести диалог только с внутренним голосом и забывать о взаимодействии с людьми.

Занятия театром

Человек может найти увлечение по душе в любом возрасте, оно поможет раскрыться и перестать испытывать стеснение, замкнутость, чувство стыда или страха. Работа над собой должна начинаться с адекватного восприятия своих желаний и черт характера. В театре людей учат перевоплощаться в различные образы. Сначала люди знакомятся и составляют первое впечатление друг о друге - это классический этап для любых занятий. Позже они становятся семьей, ведь проживают множество жизней, оставаясь в одном теле. Театр помогает раскрывать тайны души и следовать им, забывая о грусти и печали. Занятия станут ориентиром, показывающим, над чем нужно поработать, и что стоит оставить в покое.

Физическая активность

Спорт может менять человека, делать его сильным и способным воспринимать любую информацию, держаться и не сдаваться до конца. Занятия физкультурой не только помогают привести себя в форму, но и поправить психологическое здоровье. Спорт становится отдушиной, а зал - местом, куда хочется возвращаться. Если человек действительно хочет ходить на тренировки и старается больше времени проводить в зале, они помогают ему познавать себя, искать важное и уходить от посредственного. Осознанные занятия помогут и избавят от желания обращаться за помощью к психологу.

Фото: mesto-sily.club

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