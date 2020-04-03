Как стать более наблюдательным человеком
Наблюдательность помогает человеку во многих ситуациях и бывает тесно связана со способностями и возможностями памяти.
Умение замечать детали и запоминать их может пригодиться в привычной жизни, домашних делах и на работе.
Рассеянность и летание в облаках не позволяют сосредоточиться на нужном и идти к цели. Человек может развивать память, выполнять различные упражнения, внимание нужно уделять и наблюдательности.
Чуткие и чувствительные дети в взрослом возрасте часто становятся восприимчивыми и могут спокойно наблюдать за нужными вещами подсознательно, не акцентируя на действии внимания.
- Развитие навыка может занять даже больше времени, чем работа над телом и тренировки в зале, но он окажется полезным и поможет по-другому смотреть на многие вещи.
Тренируем наблюдательность
Хорошим упражнением является запоминание внешнего вида предмета.
- Для его выполнения понадобится любая вещь, которую можно описать, желательно, чтобы человек не знал его отличительных черт, а еще оптимальнее - впервые видел лежащий перед ним предмет.
- Нужно запомнить его особенности и детали, сфокусироваться на цвете и форме, не забыть о назначении и свойствах.
- Потом унести его и попытаться описать вещь, дать ей характеристику.
Упражнение отлично подойдет людям, имеющим плохую короткосрочную память. Её развитие необходимо для жизни, позволяет обезопасить себя и лучше ориентироваться в ситуациях. Каждое занятие должно начинаться с нового предмета, они могут становиться сложнее и сложнее, позволяя развивать новые способности.
Составление фотороботов людей
тоже может стать неплохой разминкой для мозга, поможет ему проснуться и лучше запоминать людей на лица.
- Взять можно малознакомых или прохожих, просто прогуляться по улице, а позже дома начать описывать встречных до мелочей.
- Упражнение можно проделывать и с лицами близких людей.
Человек, не запоминающий имена и фамилий, не смотрящий в сторону интересных событий может с легкостью столкнуться с данной проблемой. Он помнит лица родных в общих чертах и не может воспроизвести подробности и детали их внешности. Проблема может заключаться в другом, но составление фотороботов в любом случае поможет справиться со страхом забыть лицо человека и не поздороваться с ним на улице.
Видео без звука
позволит дать воображению немного поработать, а наблюдательности развиться.
- Для выполнения нужно найти интересное видео или программу, в которой происходит множество действии, она насыщена событиями и героями, имеющими короткие, но информативные реплики.
- Выключить звук нужно для того, чтобы придумывать слова и понимать смысл даже без аудио и музыкального сопровождения.
Упражнение помогает включить интуицию и воображение, на время отправиться в детство и стать частью большой игры. Для лучшего результата нужно включить ролик после выполнения упражнения и отметить, какие моменты были упущены, почему речь казалась непонятной, или действия оказались ошибочно распознаны.