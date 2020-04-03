Как стать более наблюдательным человеком

Наблюдательность помогает человеку во многих ситуациях и бывает тесно связана со способностями и возможностями памяти.

Умение замечать детали и запоминать их может пригодиться в привычной жизни, домашних делах и на работе.

Рассеянность и летание в облаках не позволяют сосредоточиться на нужном и идти к цели. Человек может развивать память, выполнять различные упражнения, внимание нужно уделять и наблюдательности.

Чуткие и чувствительные дети в взрослом возрасте часто становятся восприимчивыми и могут спокойно наблюдать за нужными вещами подсознательно, не акцентируя на действии внимания.

Развитие навыка может занять даже больше времени, чем работа над телом и тренировки в зале, но он окажется полезным и поможет по-другому смотреть на многие вещи.

Тренируем наблюдательность

Хорошим упражнением является запоминание внешнего вида предмета.

Для его выполнения понадобится любая вещь, которую можно описать, желательно, чтобы человек не знал его отличительных черт, а еще оптимальнее - впервые видел лежащий перед ним предмет.

Нужно запомнить его особенности и детали, сфокусироваться на цвете и форме, не забыть о назначении и свойствах.

Потом унести его и попытаться описать вещь, дать ей характеристику.

Упражнение отлично подойдет людям, имеющим плохую короткосрочную память. Её развитие необходимо для жизни, позволяет обезопасить себя и лучше ориентироваться в ситуациях. Каждое занятие должно начинаться с нового предмета, они могут становиться сложнее и сложнее, позволяя развивать новые способности.

Составление фотороботов людей

тоже может стать неплохой разминкой для мозга, поможет ему проснуться и лучше запоминать людей на лица.

Взять можно малознакомых или прохожих, просто прогуляться по улице, а позже дома начать описывать встречных до мелочей.

Упражнение можно проделывать и с лицами близких людей.

Человек, не запоминающий имена и фамилий, не смотрящий в сторону интересных событий может с легкостью столкнуться с данной проблемой. Он помнит лица родных в общих чертах и не может воспроизвести подробности и детали их внешности. Проблема может заключаться в другом, но составление фотороботов в любом случае поможет справиться со страхом забыть лицо человека и не поздороваться с ним на улице.

Видео без звука

позволит дать воображению немного поработать, а наблюдательности развиться.

Для выполнения нужно найти интересное видео или программу, в которой происходит множество действии, она насыщена событиями и героями, имеющими короткие, но информативные реплики.

Выключить звук нужно для того, чтобы придумывать слова и понимать смысл даже без аудио и музыкального сопровождения.

Упражнение помогает включить интуицию и воображение, на время отправиться в детство и стать частью большой игры. Для лучшего результата нужно включить ролик после выполнения упражнения и отметить, какие моменты были упущены, почему речь казалась непонятной, или действия оказались ошибочно распознаны.