Как отличить хорошего психотерапевта от плохого

Допустим, вы обращаетесь за помощью к специалисту, но вы вдруг ставите его профессионализм под сомнение. Хороший ли врач перед вами? По каким критериям можно оценивать его работу?

Однозначно оценить работу психотерапевта простому человеку бывает сложно. Психотерапевт - человек, который должен поддержать, понять, и предложить оптимальные пути решения всех наших проблем и трудностей. Однако, если мы не чувствуем должного участия со стороны врача, мы начинаем сомневаться в его способностях. К несчастью, в таком случае мы рискуем быть обманутыми своими ожиданиями.

Иногда рассказы о непрофессионализме врача могут быть вызваны нежеланием проходить курс психотерапии. Ведь многие люди испытывают страх, когда нужно говорить о своем прошлом, разделить с врачом свои фантазии, тревоги. Можно отдавать себе отчет в том, что нам необходима помощь психотерапевта, но бессознательно мы будем делать все ради уклонения от взгляда специалиста. В силу наших привычек нам кажется, что причины, заставляющие нас переживать страдания и боль, не такие уж и серьезные, и лучше жить в привычном стрессе, чем пойти на неприятные процедуры. Люди, которые боятся пересматривать свое поведение и отношение к миру, часто готовы найти любой повод, чтобы отказаться от посещения врача.

Однако, есть несколько важных аспектов деятельности психотерапевта, благодаря которым можно понять, что врач действительно профессионал.

1. Этические нормы

Это важная часть работы всех врачей. Каким бы первоклассным специалистом не был психотерапевт, он обязательно должен следовать кодексу профессиональной этики, выполняя определенные обязательства. Врач должен сохранять конфиденциальность, защищать личную жизнь пациента. Кроме всего прочего обязательным пунктом является запрет на дружеские или любовные отношения с пациентом. Если врач нарушил хотя бы одно из вышеизложенных правил, значит, поищите другого специалиста.

2. Ответы на ваши вопросы

Если вы пришли на прием к психотерапевту, не стесняйтесь задавать вопросы о его профессиональной репутации. Спросите его об образовании, специализации, направлении, даже об объединении, которому он принадлежит. Терапевт отказывается отвечать? Насторожитесь.

Кстати, примерное количество сеансов, плату и частоту приемов психотерапевт должен обсудить с вами при первой встрече.

3. Соблюдение общих правил

Сеансы обязательно проводятся в кабинете врача, а не на улице, в кафе или у вас дома. Все должно быть согласовано - оплата, дата, точное время, продолжительность. Если врач не говорит о примерном количестве сеансов, и вы чувствуете, что он просто тянет время - ищите нового специалиста. В любом, даже тяжелом случае, терапия не может быть бесконечной.

4. Необычное поведение

Психотерапевт не является вам другом и не должен им становиться. Вас должно насторожить, если врач звонит вам чтобы поинтересоваться как у вас прошли выходные, или приглашает вас встретиться с ним в кафе (в любом месте вне кабинета). Увлечение эзотерикой, фамильярность, странная одежда или жаргон недопустимы в работе специалиста.

Фото: m.news.yandex.fr

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