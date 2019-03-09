Человек очень часто не получает желаемого не потому, что это невозможно, а потому что морально он к этому не готов.

Речь о том, что часто мы упускаем из виду такой важный момент, как вера в себя. Вполне реально начать верить в самого себя, но для этого нужно поработать над собой. В первую очередь следует избавиться от роли жертвы, осознать, что хозяином своей жизни являемся мы сами. Ловите себя в те моменты, когда вы жалеете себя, когда вы расстраиваетесь по пустякам, опускаете руки, перестаете искать выход и добиваться своей цели. Нередко человек видит только минусы в определённых ситуациях, а ведь плюсы очень часто скрыты там, где мы не ожидаем их найти. Чтобы замечать плюсы, нужно впустить в свою жизнь позитив, на первом этапе хотя бы попробовать улыбаться незнакомым людям, смотреть весёлые фильмы, радоваться хорошей погоде и вообще делать больше того, что доставляет вам удовольствие, поднимает себе настроение. Позитивное мировосприятие приведет к тому, что вы поверите, что всё возможно. Стоит присмотреться к своему лексикону — выбросить из него такие слова, как "не смогу, не получится, не умею" или на первых порах хотя бы сократить их употребление.

Настройте себя на веру в хорошее, говорите себе, что всё сможете, нужно только постараться. Есть один проверенный способ: люди очень часто приобретают веру в себя после того, как совершают поступки, которые им не свойственны. Например, если вы не можете раскрепоститься, вам стоит попробовать знакомиться с людьми на улице. Можно попробовать читать стихи в людном месте или петь, или делать что угодно, если вам это вновинку. Тогда вы сможете почувствовать внутреннюю свободу, а вместе с ней придёт и вера в себя. очень часто люди не могут допустить собственной значимости до тех пор, пока они замкнуты, стеснительны. Но нельзя забывать о том, что вера в себя — это только начало. После того, как вы почувствовали внутреннюю силу, свое могущество, нужно его применить. Теперь самое время строить планы, расписывать цели и к ним двигаться.

Психологи ещё говорят о том, что человек, который верит в себя, следит за своим телом. За своей походкой, осанкой, он не сутулится, он даже выглядит уверенно. Если начать следить за внешними проявлениями уверенности в себе, со временем можно приучить себя к тому, что каждое ваше движение должно быть уверенным, взгляд собранным. Тогда получится образ уверенного в себе человека. Вера в себя собирается по крупицам, всё в ваших руках. Нужно следить за тем, на что вы тратите время, эффективно ли оно, это касается и личной жизни, и работы. Если вы проанализировали и поняли, что какие-то действия являются в общем пустыми, избавьтесь от них. Можно сказать, что вера в себя достигается путем наведения порядка в собственной жизни, как внутри, так и снаружи.

Фото: youplaytowin. ru

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