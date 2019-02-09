Причины дискалькулии: почему ребенок не может считать

Задания по математике всегда вызывают затруднения, а числа не складываются, образуя большой пробел в знаниях - родители уверены, что малыш плохо старается, они ругают его и заставляют сидеть за задачами и примерами, пока ситуация не изменится - но она не меняется.

Руки начинают постепенно опускаться, находится оправдание, что ребенку не даны точные науки. В серьезе же у него может быть расстройство математического обучения - такое определение имеет термин дискалькулия. Малыш не может осознать, почему сверстники уже давно решают задачи на проценты, а он так и не может справиться с сложением и вычитанием. Разберемся в природе появления данного заболевания, расскажем, как поступать в подобных ситуациях: когда малыш не может справиться с математикой.

Заболевание так и не признано официально, поэтому дети и взрослые, страдающие от него, зачастую остаются в тени и собственными руками борются с числами. Заболевшие люди буквально не обладают "чувством числа". Для простого человека понять, что цифра пять является конкретно этой цифрой - легко и простого. Для страдающего дискалькулией возникают сложности при восприятии чисел, их подсчете, он не может сказать, какое из них меньше или больше, не понимает знаков и их роли в математике и жизни. Так же заболевание может принести человеку незначительные проблемы с ориентированием в пространстве.

Число болеющих составляет от трех до семи процентов по всему миру. От дискалькулии пока невозможно полностью избавиться, но она с одинаковой периодичностью встречается как у женщин, так и у мужчин. Ученые выдвигают теории, что дискалькулия может стать симптомом, говорящем о наличии у пациента генетических заболеваний.

Выявить заболевание можно, если ребенок не может запомнить состав числа, способы его образования. Он не видит особенностей в формировании количества и не может назвать числа по порядку. Ребенок затрудняется называть натуральные числа, выделять место определенной цифры в данном ряду. При ответе на уроке все цифры путаются и он вполне может выдать нужную цифру за другую, посчитав, что особого различия между ними не существует. Ученик зачастую считает на пальцах, забывая о правилах - он не может понять их суть. Таблица умножения и деления видится страшными символами из-за непонимания принципа, по которому нужно выполнять математические операции.

Важную роль в избавлении от заболевания играет учитель: он должен найти подход к такому ученику, дать ему понять - дискалькулия не является страшным диагнозом, неизлечимой болезнью. Конечно, родители так же должны принимать активное участие в обучении и развитии ребенка. Но их усилия могут стать тщетными, если придя в школу, малыш столкнется с учителем, постоянно заставляющем выполнять сложные задания и игнорирующем признаки проявления этого заболевания. Для обучения стоит выбирать конкретные примеры из жизни, не усложняя задания. Можно давать в руки калькулятор или помогать, если малыш не может сосчитать нужное количество коров.

Фото: cognifit.com

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