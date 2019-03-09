Родители воспитывают девочку с особым трепетом, мама принимает в процессе более активное участие, но отец любит и ценит дочку, помогая ей развиваться и узнавать новое.

Позже она вырастает, навещает любимых родителей, не забывая уделять время собственной семье, в которой подрастает маленькая девочка. Она старается воспитывать её так же, как делали это родители с ней: говорить по душам, быть в курсе ее интересов, быть рядом в трудные моменты.

Если рождается мальчик - ситуация не меняется, женщина любит своего ребенка и ценит каждую минуту, проведенную вместе с ним. Но у матери могут возникать сложности в воспитании определенных качеств в ребенке. Одним из них является уважение к женщинам - некоторые мальчики сами приобретают его по мере общения с противоположным полом, но есть дети, которым нужно объяснить, что они должны уважительно относиться к девочкам и женщинам.

Забудьте о гендерных стереотипах

С детства идет четкое разделение: мальчикам синий цвет, девочкам - розовый, первые должны играть в машинки и заниматься футболом, а вторые - мечтать о кукле и розовом пони и с радостью бежать на гимнастику. Родители с младенчества закладывают в своих детей подобные стереотипы, из которых в будущем вырастают проблемы с коммуникацией. Ребенок должен понимать, что между мальчиками и девочками есть физические различия - мальчики сильнее, - но это не означает, что они могут решать свои проблемы за счет превосходства силы над слабостью. Наоборот, сильные мальчики должны помогать девочкам и защищать их, а не считать себя лучше только потому, что на физкультуре пробежал кросс быстрее одноклассниц.

Подавайте правильный пример

Если приходится сталкиваться с проявлением неуважения к женщине, нужно объяснить ребенку, что так поступать неправильно и некрасиво. Для противовеса подойдет положительный пример, который покажет мальчику, как правильно вести себя с девочками и взрослыми женщинами. Ребенок может встречаться с плохими примерами на улице, в школе или в интернете. Если он будет знать, как правильно, то они не окажут негативного влияния.

Эмпатию нужно развивать

Проявление эмоций у лиц мужского пола - предмет отдельного разговора, этим вопросом заняты множество психологов, чьими пациентами становятся мужчины, которых неправильно воспитывали. Мальчику с детства внушают, что мужчины не плачут, что мальчику стыдно проявлять эмоции и чувства. Ребенок держит эмоции в себе, и нередко такая сдержанность заканчивается проблемами с нервной системой и серьезными расстройствами в будущем. В частности, проблема мужских инфарктов в среднем возрасте объясняется воспитанием в мальчиках эмоциональной сдержанности.

С детства приученные к сдержанности мужчины искренне не способны понять эмоциональных женщин, которым никогда не запрещали быть открытыми в проявлении чувств. Родителям следует подготовить мальчика к тому, что девочки и женщины ведут себя иначе. Хорошо бы поговорить с сыном по душам, обсудить произошедшее за день, дать ему возможность безопасно проявить эмоции. Нужно разобраться вместе с ребенком, почему данное событие вызвало именно такой спектр эмоций. Хорошим способом развития эмпатии является чтение и семейный просмотр фильмов - ребенок может обсуждать со взрослыми поведение героев, сочувствовать им, пояснять, почему отрицательный персонаж поступил неправильно по отношению к даме.

Фото: pic2.me

Читайте также:

Оптимизм, музыка и видеоигры - составляющие здоровья души и тела?

Женские эмоции - загадка для мужчин

Эмпатия оказалась свойством мозга человека

Психологический портрет современного мужчины