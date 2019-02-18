Как побороть синдром отличника

Основа данного синдрома берет начало в раннем детстве, кода ребенок начинает развиваться и познавать окружающий мир. Его мозговая активность растет и желание становиться лучше только крепнет: малыш начинает общаться и дружить со сверстниками, изучает науки и пытается узнать собственные особенности.

Причин для появления синдрома отличника, как его называют психологи, довольно много. Но главных и значительных две — родители не уделяют внимания, они постоянно заняты и пропадают на работе или веселятся с друзьями.

Вторая причина является противоположной - взрослые считают, что ребенок проводит мало времени за уроками, плохо учится и не может заставить себя понять, что знания являются важнейшим критерием для достижения успеха. Ребенок же воспринимает слова всерьез, хоть и чрезмерно старается, пытаясь угодить родителям и сделать их счастливыми. Определив причину, можно браться за борьбу с данным синдромом.

Не стоит забывать, что проблема носит психологический характер и её решение может зависеть от особенностей психики конкретного человека. Первый случай говорит о том, что воспитание отодвигается назад, его важность не считается приоритетом для нормального развития ребенка, он может находить занятия по интересам и самостоятельно познавать окружающий мир.

Стремление малыша доходит до того, что он находит средство успокоения в учебе. Ему нравится читать, решать задачи и проводить опыты. Если увлечение и желание пополнять багаж знаний не переходит в зависимость от пятерок, то ребенку нужно радоваться. Обычно подобная практика показывает, что дети становятся идеалистами и, получив плохую отметку, впадают в депрессию. Решением будет являться пробуждение родителей ото сна и их активное участие в исправлении ошибки, которую они допустили. Помочь смогут и друзья, желающие видеть одноклассника и товарища радостным даже при допущенной ошибке в тесте.

Когда родители начинают требовать слишком много, ребенок просто не знает другой модели поведения, как подчиниться и выполнить определенные требования. За четверку они лишают карманных денег, а тройка не позволит выйти на улицу, чтобы погулять полчаса с друзьями. Условия, при которых нужно учиться, заставляют через силу становиться отличником, зубрить предметы и не пропускать уроки. Зачастую родители с помощью данного проявления заботы о будущем ребенка портят картину его психического здоровья. И вырастая, человек не может избавиться от синдрома, он несет его в университет, где родители могут продолжать ругать даже за малейшие ошибки, а позже на работу. Последняя не может позволить человеку находиться в таком состоянии, ведь стрессовые ситуации могут возникать намного чаще, чем в школе или университете.

Организм будет страдать, а мысли о неизбежности появления ошибок не дадут нормально спать. Поэтому решаться на избавление нужно как можно раньше. Стоит понять, что ошибки не делают человека хуже, они помогают развиваться и становиться лучше. Уход от общественного мнения, вынесения его ценности поверх собственных желаний, поможет справиться с боязнью допускать промахи и получать негативные оценки.

Фото: happy22. ru

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