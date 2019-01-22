Гороскоп удачи на неделю с 21 по 27 января для всех знаков Зодиака
От того, повернется ли Фортуна к вам лицом, зависит многое. Узнать о ее намерениях, можно ознакомившись с нашим еженедельным гороскопом удачи, который для читателей составили ведущие астрологи.
Овен. Чтобы справиться со всеми незавершенными делами, вам потребуется энергия и активность. Переговоры, подписание контрактов будут продуктивными 23, 25 и 27 января, поэтому, планируйте все дела на эти даты.
Телец. Рожденных под созвездием Тельцов, ждет финансовая удача 22 и 24 января. На эти дни приходится самое оптимальное для них расположение планет. На выходных можно будет сделать давно запланированные покупки.
Близнецы. Семь предстоящих дней будут наполнены разными событиями в жизни, большинство из которых окажется приятными. Особенно удачными днями окажутся 25 и 26 число, когда на вас свалятся отличные новости, связанные с получением наследства.
Рак. Благосклонность Фортуны гарантирована и Ракам. Они испытают свой звездный час ближе к выходным - в четверг и пятницу, когда смогут заработать внушительную сумму. А на выходных с особым удовольствием ее потратить.
Лев. Светские Львы будут ограничены в выборе того, что они хотят. Да и материальное положение оставляет желать лучшего. Видимо цари зверей где-то прогневили Фортуну.
Дева. Повезет на этой неделе Девам, которые найдут инвестора, готового вложить в их перспективный проект свои средства. Случится это благодаря умению дев убеждать своих собеседников. Удачное расположение звезд будет вам в помощь 24 и 25 января.
Весы. Удача будет сопутствовать вам на этой неделе в бизнесе, переговорах, карьере. Исключением станут только любовные моменты, в которых Фортуна вас будет не замечать.
Скорпион. Представители этого знака могут рассчитывать на удачу в нечетные числа наступившей недели. В эти дни им будет вести во всем сразу.
Стрелец. Представителям этого зодиакального знака удачу принесет среда и суббота. В эти дни они получат выгодные предложения, от которых глупо отказываться. Возможно придется, даже, сменить место работы.
Козерог. Благодаря упорному труду, ваши результаты наконец-то признает руководство и сразу же предложит возглавить новое направление в работе. Случится это в пятницу, так что будьте готовы к такой приятной неожиданности.
Водолей. Вам придется хорошенько подумать, почему удача бывает редким гостем в вашем доме, и как ее завлечь к себе. Почитайте умные книги и следуйте советам, которые там даются.
Рыбы. Представителям этого знака планеты обещают удачу в любовных делах. Особенно повезет Рыбам 22 и 26 января, когда все взоры будут прикованы к их персонам.
Фото: satuharapan.com
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