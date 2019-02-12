Как человек понимает, кому можно доверять

Умение подпускать людей на близкое расстояние дается не каждому, оно может приходить с пережитым опытом или событиями, влияющими на состояние психики и возможность открываться окружающим. На данную способность может повлиять ситуация, в которой близкий уходит и делает больно, люди, кажущиеся настоящими и честными, оказываются двуличными и нагло продолжают врать в лицо. Организм подвергается стрессу, может начаться депрессия или апатия, общение с друзьями или даже родными не приносит радости, а заставляет думать о минусах, делающих хуже. Каждый человек ищет новую основу для доверия, старается не ошибиться и временами боится быть искренним, когда важно не скрывать чувства и эмоции. По каким критериям можно понять, что человеку можно доверять, и взаимоотношения не станут очередной потерей драгоценных нервных клеток?

В детстве друзей искать гораздо проще, если нравится игрушка или мальчик приветливо улыбается - можно идти на контакт. Для появления теплых чувств не требуется много времени, а любовь можно обрушиться на малышей в первый день знакомства. Детская дружба чистая и светлая, она практически не знает о материальной основе и пытается приносить ребятам радость и счастье. Игры во дворе и веселые посиделки перед компьютером позволяют испытать высший уровень доверия. Если с малышами приключаются сложные ситуации или детство недостаточно радостное, им гораздо сложнее подпустить к себе сверстников и вступать в контакт с ребятами со двора. Не стоит заставлять ребенка искать друзей, если ему нравится одиночество. Наступит момент, и он сам захочет перемен.

В юности критерии порядком меняются, при знакомстве многие смотрят на одежду, оценивают внешний вид, цвет волос и черты лица. Ухоженность и забота о себе важна, но не стоит ставить крест на общении с человеком, у которого отличающиеся от общей массы вкусы. Первое впечатление может сказать многое о человеке, пытающемся понравиться и показаться лучше. Но одна встреча или мимолетный разговор не является основой для окончательного решения. Доверие сложно заработать, но суть в том, что не нужно стараться заполучить его, если видно, что знакомый не настроен на близкое общение, что он не хочет открывать душу.

Осознанность и важность выбора не останавливает взрослых людей перед доверием, они стараются различными способами найти человека, желающего быть рядом, поддерживать и стать частью долгой и интересной жизни. Серьезные года не могут позволить человеку доверять тому, у кого красивая улыбка или приятный внешний вид. Нужно искать точки соприкосновения, долго общаться и чувствовать теплоту. Если она отсутствует, нет желания часто видится и рассказывать о печалях и радостях, делиться заботами и победами, то нужно свести уровень взаимоотношений к той стадии, которая будет комфортна для обоих сторон. Не стоит расстраиваться, когда об оказанное доверие вытирают ноги или не замечают его важности, нужно молча уходить и больше не возвращаться к похожим людям.

Фото: twitter.com

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