Как победить детские страхи

Практически каждый ребенок чего-то боится и порой эти фобии переходят во взрослую жизнь. "Откуда берутся детские страхи?" — недоумевают родители. Ведь их чадо окружает спокойная и благополучная семейная обстановка. Стоит разобраться в причинах этих страхов и помочь ребенку преодолеть их.

Что такое страх

С точки зрения психологии страх считается основной эмоцией, базирующейся на инстинкте самосохранения. Это способ самозащиты организма, которому сопутствуют физиологические процессы — учащается пульс, меняется артериальное давление, повышается выделение пота. Детские страхи делятся на группы, в зависимости от возраста ребенка, и на "внушенные" боязни.

Когда детвора слушает сказки и легенды, возникает страх перед сказочными героями, такими как Баба Яга, леший, Кощей Бессмертный и так далее. Таким образом, первая группа боязни взаимосвязана с развитием детской фантазии.

Причиной второй группы могут невольно стать близкие, когда рассказывают ребенку о реальном или придуманном небезопасном случае. Так они вызывают у детей переживание эмоции испуга. Среди внушенных детских страхов называют боязнь трагической ситуации, убийства, неизлечимого недуга и так далее.

Ученые определили и другие виды детских страхов. Ситуативный — может вызвать опасная или непривычная атмосфера. Реальный — возникает в определенной житейской ситуации. К примеру, малыш боится фена, который работает с громким ревом. Воображаемый и хронический — связаны с личностными особенностями детей. Ребенок может пугаться темноты, так как там могут поджидать призраки.

Какие страхи преследуют ребенка?

Чтобы определить виды детского страха, есть различные методы. Например, методику под названием "Страхи в домиках", разработанную А. И. Захаровым и М. А. Панфиловой, мамы и папы могут использовать самостоятельно.

Принцип метода заключается в том, что ребенок должен поместить свои испуги в два "домика". В первый — самые ужасные страхи, а во второй — не слишком страшные. При этом взрослые должны учесть ряд возрастных этапов повышенной чувствительности у ребенка к боязни. Такие страхи обычно являются временными.

Не сбрасывайте со счетов, что многие виды боязни передаются детям неосознанно от сверстников или возникают в процессе воспитания. Мамы могут передать дочери или сыну чувство тревоги. Отцы — мнительность в отношении к житейским ситуациям, что способствует появлению у детей страха. Но взрослым необходимо знать о том, что ребенок может выглядеть испуганным, чтобы добиться своего. Этот вид страха называют манипулятивным, его дети используют, чтобы управлять взрослыми. Но спустя некоторое время ситуация прояснится.

Как избавиться от страха?

Причиной устойчивых детских страхов зачастую бывают ошибки родителей. И в первую очередь необходимо менять поведение близких, чаще всего — женской половины семьи. Тщательно изучив свои действия, взрослые обнаружат источник боязни ребенка. Ни в коем случае не потакайте детским испугам.

Есть различные способы помочь ребенку. Можно использовать арт-терапевтические методики. Изобразите вместе с ребенком его страх на бумаге и отпустите, мысленно поместив его в настоящий воздушный шарик. Воспользуйтесь сюжетно-ролевой игрой, в которой нужно поменяться местами с ребенком. Пусть мама боится ротвейлера из соседней квартиры, а дочка будет объяснять, почему не стоит пугаться.

Хорошо зарекомендовала себя методика повышения детской уверенности в себе. Она прививается в играх с преодолением препятствий, таких как прятки в темной комнате. Можно предложить ребенку взобраться на дерево. Выполнение этих задач избавит от страха темноты, высоты.

Ребенку под силу справиться со своими страхами, если взрослые научат, как это сделать.

Фото: kzngo.ru

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