Почему страдания могут приносить удовольствия, и как избавиться от этого чувства

Переживания и добивания нервной системы вряд ли помогают человеку и двигают его вперед. Но ситуация может складываться так, что они входят в привычку и доставляют чувство покоя и умиротворения, без них жизнь кажется скучной и серой. Как ребенок не может отказаться от конфет, а подросток от игр в компьютер, так и некоторые взрослые испытывают от страданий удовольствие. Они привыкают к проявлению данных чувств и не могут отказать себе в них. Жизнь без негативных чувств превращается в добрую сказку, вера в которую не может быть нормальной и настоящей. Для избавления от данного умения нужно понять причину его появления и задуматься над средствами избавления.

Человек устроен так, что даже негативные эмоции и плохие ситуации могут вызывать положительные эмоции и привыкание. В период, когда в жизни случаются события, окрашивающие повседневность в серый цвет, выброс гормонов кортизола и адреналина начинается с удвоенной скоростью. Они стараются защитить организм от внешних раздражителей, окунуть его в специальный купол, являющийся забором, помогающим отгораживаться от ненужных людей и забывать о них. Но этот же забор помогает мириться с негативом, а потом принимать его как нужное и важное для человека проявление эмоций. Любые отрицательные эмоции постепенно могут разрушать психику, а позитивные - помогать и дальше строить её.

Состояние, когда приходит наслаждение, испытываемое от подобных чувств и эмоций, можно сравниться с невозможностью противостоять организму, который не может отказаться от сигарет или сладкого. И если сравнивать последствия от плохих привычек или негативно влияющих на здоровье, то они проходят гораздо быстрее, чем чувства, остающиеся после стресса и заставляющие думать о плохом. Вместо успокоения человек начинает вспоминать о прошлом и ностальгировать, жалеть о совершенных поступках и ловить проявление раздражения, злости, обычно срываемой на близких людях. Хроническая стадия принятия страдания может позволить выделяться гормонам беспрерывно: последней ступенью становятся проблемы, возникающие на фоне стресса - может понижаться вес, выпадать волосы, желтеть кожа. И для продолжения выделения гормонов человек начинает искать новые стрессовые ситуации, загоняет себя в рамки и не боится снова оказаться перед выбором.

Чтобы постепенно избавляться от желания повздорить или погрустить, нужно следовать некоторым правилам. Из жизни следует убрать людей, негативно влияющих на состояние психики или постоянно говорящих о плохом, видящих жизнь в сером цвете. Они усугубляют состояние и хотят помогать в решении проблем, их место должны занять сильные личности. Можно присмотреться к друзьям и знакомым, подумать об их проявлении чувств и поступках. Так же нужно почаще расслабляться и забывать о заботах, беспокоящих на протяжении жизни. Они могут довести до крайнего состояния и лишить возможности видеть мир в правильном свете. Избавляться от стресса можно с помощью спорта или танцев, заряд бодрости поможет избавиться от желания впадать в депрессию и плакать по пустякам.

Фото: obozrevatel.com

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