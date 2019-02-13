Почему чтение хорошо усыпляет

Книги позволяют открывать новые миры и становиться лучше, они заставляют поверить в чудо, узнать людей и стать для героев настоящим другом. Не художественная литература приносит множество полезной информации и обогащает человека знаниями, давая возможность размышлять и учиться. Магазины заполнены книжками, сейчас начинается новая волна популярности чтения: люди стараются скупать интересные произведения по совету друзей, читают в метро и автобусах, не забывают говорить детям о пользе и важности литературы как искусства. Основы, заложенные в раннем возрасте, помогают любить процесс чтения и с радостью открывать новую книгу. Но зачастую случается, что после прочтения десятка страниц человек впадает в сонное состояние - не хочется продолжать дальше, нужно идти в постель и скорее засыпать. Почему книги способны усыплять?

Они успокаивают и дарят ощущение умиротворения, позволяющего забыть о реальности. Люди, любящие чтение, книги и литературу, процесс погружения в новые миры и линии повествования принимают близко к сердцу. Стараются не упускать деталей и находить новые цитаты, замечать необычные ремарки автора и следовать за ними до конца книги. Чтобы детально изучать произведение нужно быть сосредоточенным и собранным, но чтение вечером многим не позволяет выносить важное из прочитанного. Сонное состояние не является негативным фактором, возникающим после прочтения книги. Оно показывает, что чтение становится будто успокоительным для человека. Книга способна вызывать бешеные эмоции, страх и даже чувство умиротворения.

Если человек много и регулярно читает, процесс входит в привычку. Сначала он кажется обычным и приятным, а позже становится рутинным и незаметным. Взятие в руки книги приравнивается к чистке зубов или походу на работу - привычка полезная и нужная, но она может вызывать сонное состояние, особенно, когда человек привык читать перед сном. Организм уже настроен на сон и знает, что перед ним идет чтение. Он готовится к процессу и знает, что можно заснуть пораньше и отложить интересный роман на полку. Поддаваться желаниям тела нужно, если существует настоящая потребность в сне или у человека сильный его недостаток. Тогда точно следует отложить чтение на следующий день.

Любой познавательный процесс требует приложения усилий. Мозговая активность увеличивается и начинает давить на человека, если он уже устал и хочется отдохнуть. Занятые люди находят свободное время после работы, перед ней нужно проснуться и привести себя в порядок. Вечернее время и скопившаяся усталость могут привести к засыпанию прямо с книгой в кресле. Электронные книги или чтение с планшета, телефона еще больше усыпляют, свет легкий и приглушенный, он не дает возможности сосредоточится. Для нормального чтения перед сном нужно включить свет ярче, взять в руки бумажную книгу и поставить рядом стакан воды - он поможет не отвлекаться для походов на кухню.

Фото: ceskyrajvakci.cz

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