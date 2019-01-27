Почему стоит отказаться от решения чужих проблем

Помощь людям является добрым и благим делом, помогающим поддержать их и показать важность участия со стороны. Общество привыкло к тому, что оказанная помощь может не вознаграждаться и за нее не следует благодарить, но существуют личности, делающие добро ради добра, а не для получения выгоды.

Если человек воспринимает оказанную поддержку и помощь за проявление чувств или реальную доброту, он не останется в долгу и поспешит на выручку, когда она особенно пригодится. Но решение чужих проблем не всегда является лучшей идей, они могут оказаться личными или неподъемными. Разобраться с собственной жизнью зачастую бывает полезнее, чем браться за чужую. Почему ещё решение чужих проблем не принесет наслаждения и удовольствия?

Человек лишится возможности поступать самостоятельно

Самостоятельность важна как качество, присущее личности. Она формируется под воздействием внешних факторов, человек начинает осознавать важность и нужность собственного мнения и поступков. Его решения не сводятся к полному или частичному следованию советам, которые дали родители или родственники. К советам стоит прислушиваться, но самостоятельность дает возможность поступать правильно. Решая чужие проблемы, можно наткнуться на исчезновение у знакомого или друга самостоятельности. Он привыкнет, что близкий подоспеет и не будет вставать с места, чтобы попытаться измениться.

Не будет возможности провести анализ

Из любой жизненной ситуации стоит брать максимум и анализировать события, предшествующие ей, и действия, произошедшие после решения проблемы или избавления от неё. Если брать во внимание лишь на позитивные и хорошие события, можно остаться в одном положении и перестать двигаться. Уход от решения не позволит человеку понять, причину возникновения, провести анализ собственных мыслей по данному поводу и решить, к какому решению стоит придти. Работа над ошибками остается для постороннего, а опыт проходит мимо. Ведь трудности закаляют человеческую натуру, делают её сильнее и крепче. Отказ от решения собственных проблем не может положительно сказать на личности.

Помощь, которая не придет

При регулярной поддержке человек начинает чувствовать потребность в плече рядом, он не понимает и не представляет жизни без опоры. Нахождение близкого, родного человека рядом не всегда говорит о невозможности отказаться от их компании, начать собственными руками решать проблемы и постараться забыть прошлое. Но постоянная помощь со стороны превращает человека в беспомощного, он не может решить элементарные проблемы, вечно просит помочь и впадает в депрессию, когда помощь оказана недостаточно хорошо. Окружающие не смогут долго терпеть подобный спектакль и сдадут позиции. Человек будет ждать и ждать, надеясь на чудо. Но ситуация не разрешится по щелчку пальца, для избавления от них нужно приложить немалые усилия.

Помогать - не значит решать все проблемы и быть в роли слуги. Нужно научиться отличать настоящую искреннюю помощь от прислуживания и возможности показать собственное эго.

Фото: interesno.co

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