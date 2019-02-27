Как мышление на иностранном языке влияет на мировоззрение

Есть такое мнение, что родным является тот язык, на котором мы думаем. Такое утверждение вполне логично, но бывает так, что человек начинает думать на другом языке. Например, если занимается его углублённым изучением. В этом контексте интересно то, как меняется мышление человека, когда он начинает думать на другом языке. Только представьте себе, всё абсолютно иначе, все эмоции, все обороты, все резкие и окрашенные в какую-то экспрессию мысли, всё совершенно по-другому выглядит на другом языке. Давайте обратимся к клиническому психологу Ирине Гросс, которая поможет разобраться.

Специалист рассказывает о том, что другой язык в голове формирует у человека иное мировоззрение и самоощущение. В практике психолога встречались клиенты, которые об этом рассказывали. Речь идет о том, что, если человек говорит в голове на русском языке, он чувствует себя тревожно, а когда переходит на английский в своем сознании, ему тут же становится легче. Такое явление Ирина объясняет тем, что новый язык дает человеку новую идентичность. Получается, что на этом языке для нас всё новое, а значит - нет никаких запретов и ограничений. Если говорить понятнее, то, например, когда в детстве родители на родном языке что-то объясняли, ругали, предостерегали так далее, мы все это запомнили и создали ассоциации с конкретными произнесенными словами.

Что касается нового языка, иностранного, с ним ничего такого не связано. Соответственно, если человек, думая на родном языке, чувствуют себя как-то некомфортно, испытывает какие-то переживания, то переходя на другой язык, он сам создает свое новое мировоззрение, в котором, возможно, эти же события не вызывают никаких чувств и эмоций.

Чтобы было понятнее, нужно разобрать пример с ребёнком. Когда малыш учится говорить, его речь формируется вместе с мышлением. Изначально, когда он еще не умеет разговаривать, ребёнок познаёт всё с помощью слуха, зрения, обоняния, осязания. А вот уже потом всё это изученное он ассоциирует с какими-то словами. Таким образом, получается, что человек вкладывает в слово не понятие, которое записано в словаре, а свой опыт, свои переживания, свои наблюдения, свои ассоциации. Вспомните какую-то неприятную ситуацию, если она вас волнует, то в голове четко отпечатались конкретные фразы, которые вам неприятны. Если вы попробуете вспоминать эту ситуацию, но перевести все эти фразы на другой язык, она не будет вызывать у вас таких же переживаний, как раньше. Так можно проделывать в тех случаях, когда какое-то слово у вас ассоциируется с чем-то неприятным. Просто замените его на такое же иностранное слово, используйте в новом виде. Можно сказать, что это психотерапевтический эффект нового языка. Вы смотрите на конкретную ситуацию совершенно с другой стороны, когда говорите о ней на другом языке.

Отсюда же следует вывод о том, почему многие люди, когда изучают другой язык, бояться его применять, говорить на нём вслух. Дело в том, что, когда мы говорим на другом языке, мы теряем свою идентичность на время. Те слова, которые мы произносим, уже не ассоциируются у нас с какими-то конкретными переживаниями, опытом, мы теряем точку опоры. В таких случаях некоторые психологи советуют в практике иностранного языка периодически перестраиваться на русский, чтобы чувствовать себя уверенно.

Вывод - одно и то же слово на разных языках может принести вам совершенно разные чувства и ощущения, не бойтесь этого. Попробуйте создать свою новую идентичность, которая будет свободна от предрассудков, страхов, дурных ассоциаций и неприятных воспоминаний.

Фото: gazeta.ru

Еще по теме:

Занятие иностранными языками развивает мозг

Какой язык мира самый сложный?



Настоящее и будущее за английским языком

Оказалось, китайский - не самый сложный язык мира